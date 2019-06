Mending Kids ofrecerá cirugías correctivas sin costo a niños de Los Ángeles y áreas circunvecinas

El 18 de junio será el ultimo día para poder registrarse y tener la oportunidad de remendar una vida

Cuando los gemelos de José Trejo y Magaly Tapia nacieron hace 9 años, la familia estaba tan contenta que inicialmente no hicieron mucho caso a la manchita que uno de ellos tenía en su cara.

“Cuando nació Jorge tenía una manchita entre su ojo y su nariz, pero pensamos que se le iba a quitar”, recordó el señor José. “Pero con el tiempo nos comenzamos a preocupar porque la mancha se iba oscureciendo y estaba más grande”.

Trejo y Tapia, con el amor que caracteriza a todo padre, intentaron ayudar a su hijo a remover la manchita. La familia se fue a Kaiser Permanente, donde tenían su seguro médico, y donde no recibieron buenas noticias.

“Pero ellos no tenían interés en ayudarlo [por medio del seguro medico]. Me dijeron que mi hijo no padecía una enfermedad y que era algo cosmético”, recordó Trejo.

Su única opción era pagar de su bolsillo. No obstante, les dijeron que el procedimiento era una serie de varias cirugías y cada una oscilaba entre los $5.000 y $7.000, una cantidad que no podían pagar.

La familia intentó minimizar el problema, pero poco tiempo después los gemelos entraron al kínder.

“Ahí mi hijo comenzó a sentir el rechazo de otros niños que comenzaban a verlo diferente”, dijo Trejo. “Mi esposa me contó que hubo ocasiones cuando lo encontró en el baño intentando borrarse la mancha con jabón y una toalla. Decía que se lo quería quitar”.

El niño comenzó a deprimirse y por ende su hermano gemelo Randy también comenzaba a sentir la presión.

“[Jorge] se escondía, no tenía amigos, no quería que la gente lo viera y cuando venían familiares y le decíamos que saludara siempre tenía la mano en la cara, hacía como que tenía comezón para taparse la cara”, contó Trejo.

“Dentro de nuestro corazón, nosotros sabíamos que esto estaba mal. En su fotografía del fin de año escolar él no quería tomarse las fotos y en dos ocasiones sale llorando. Uno podía ver que no era feliz”, aseveró.

Un rayo de esperanza

Trejo recuerda que en una ocasión estaba viendo las noticias cuando salió un reportaje de la fundación Mending Kids, donde anunciaban que estarían ofreciendo cirugías que eran consideradas “selectivas” por los seguros médicos.

“Sentí que me estaban hablando a mi… después del reportaje llamé al teléfono que dieron y primero teníamos desconfianza”, aceptó Trejo. “Cuando fuimos a ver los doctores en Beverly Hills te das cuenta que son muy profesionales y el corazón que tienen para donar su tiempo. El doctor nos dijo, ‘le vamos a ayudar’”.

Y así comenzó el tratamiento para borrar la cicatriz del pequeño Jorge. Su padre dijo que fue un proceso de tres operaciones y ahora el niño, quien ya tienen 9 años, es completamente feliz.

“Ahora ya siempre sonríe, vacila y juega. El impacto en su vida ha sido muy grande”, dijo Trejo, quien dijo que no se cansará de dar las gracias a Mending Kids.

Trejo dijo que incluso en las fotos de fin de año escolar del kínder, Jorge salía llorando y en las últimas fotos tiene una sonrisa imborrable.

La mejora de autoestima emocional fue algo que también liberó de una tristeza escondida que cargaba toda la familia.

“El sufrimiento de mi hijo nos afectaba a todos pero los doctores nunca nos mintieron y desde el principio sentimos ese cariño de la fundación hacia nosotros”, dijo Trejo. “Es como un milagro que [los doctores] hagan un trabajo voluntario que esta ayudando a muchos niños”.

Mending Kids en Los Ángeles

Mending Kids se dedica a proveer cirugías correctivas, de rehabilitación, de transformación y de cambio de vida para niños de todo el mundo. Las cirugías incluyen defectos congénitos del corazón y colorrectales, escoliosis severa, anomalías ortopédicas, quemaduras catastróficas, cirugía plástica compleja entre otras.

El doctor Andre Panossian, MD, cirujano plástico y voluntario con Mending Kids desde el 2006, dijo que él disfruta ayudar a los niños ya que en muchas ocasiones los padres no tienen el dinero para ayudar a sus hijos.

“Yo participo en los viajes al menos una vez por año, a veces dos y principalmente voy a Armenia”, dijo el cirujano recordando una anécdota muy especial de una niña que tenía parálisis facial y ahora tiene una vida normal.

“Ella no podía sonreír simétricamente y uno de las cirugías que yo hago es tomar uno de los músculos del lado de la cabeza, lo conecto a la boca y cuando hago eso se puede volver a sonreír. El próximo año que regresé la vi y era una niña completamente diferente, muy feliz”.

Cristina Farrut, portavoz de Mending Kids, dijo que cualquier persona puede solicitar la cirugía, y no necesariamente tiene que ser de bajos recursos, pero siempre y cuando la operación sea considerada ambulatoria. Es decir, que el niño no necesite estar internado, ya que los voluntarios trabajan en sedes temporales.

Mending Kids tampoco pide un estatus migratorio legal en el país.

Farrut y el doctor Panossian aseveraron que una cirugía a tiempo para un niño puede mejorar su autoestima y por ende su trabajo profesional, académico y social.

Este año Mending Kids estará ofreciendo cirugías para los niños menores de 21 años, el sábado 27 de julio. Para los interesados en inscribirse y saber si son candidatos pueden llamar al 1800-993-5680 o comunicarse por correo electrónico al hometown@mendingkids.org

La fecha limite para pedir su solicitud para una cirugía es el 18 de junio.