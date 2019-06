Trabaja como barrendera para pagar la universidad de su hija y se vuelve viral

Nancy se ha convertido, para muchos, en un ejemplo a seguir

No cabe duda que una madre es capaz de hacer lo que sea con tal de darles a sus hijos todo lo que necesitan, sin importar si para esto necesiten hacer algunos sacrificios.

Recientemente, en Facebook se hizo la historia de una mujer llamada Nancy, la cual fue captada con una cámara de fotos a altas horas de la madrugada por las calles de Lima, Perú, haciendo su trabajo como todos los días, el cual consiste en barrer calles, y todo para que su hija pueda estudiar la universidad.

La página que compartió la foto de la señora Nancy publicó también un poco de la historia que les contó esta mujer, que es la siguiente:

“A mi hija le falta menos de un año para acabar la universidad. Administración estudia ella. Es buena, inteligente y con ganas de trabajar. A mí me faltan aún 20 cuadras para acabar mi jornada pero me acuerdo de mi hija y no hay nada que me detenga”.

“Conocí a Nancy justo cuando se disponía a tomar un receso y un café. Debo decir que me dio una lección muy grande esa noche. Su sonrisa era sacada de otra realidad y su corazón tan puro como el de una niña. Volveré y la enseñaré lo linda que sale en sus fotos y le recordaré lo buena madre que es”, escribió.

La publicación se viralizó rápidamente y muchos alabaron la lección de vida dada por esta mujer.