Yalitza Aparicio cambia la docencia en México por Hollywood

Tras su éxito en "Roma", la maestra quiere enfocarse en la actuación

Yalitza Aparicio estuvo este fin de semana en Nueva York como invitada en el panel del evento We all grow latina, en donde se pretende impulsar a mujeres latinas a alcanzar sus sueños. Aparte de que la oaxaqueña dio palabras de aliento a sus compatriotas para que no desistan en sus metas, también habló de que tiene muchas ganas de seguir trabajando en el cine, pues ya le han estado lloviendo las ofertas, aunque por el momento quiere tomar con calma los proyectos que le han propuesto.

La también maestra compartió que la docencia por ahora no es su prioridad, no está entre sus planes a futuro pues piensa conseguir el sueño americano y de ser posible trabajar en Hollywood y en otras empresas de cine internacionales. Desde que Yalitza Aparicio se convirtió en la protagonista de la cinta “Roma”, del director mexicano Alfonso Cuarón, ha sido una de las figuras más emblemáticas del mundo, al romper estereotipos sobre quiénes deben o no aparecer en el medio artístico.

La oaxaqueña era maestra antes de dedicarse a la actuación, pues nunca en su vida había tenido un acercamiento a las cámaras. Sin embargo, la oportunidad le llegó a sus manos y se convirtió en una bendición para su vida, de acuerdo a sus propias palabras.