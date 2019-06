¡Increíble! Ángela Aguilar conquistó a la propia Lady Gaga y cantará “Shallow”

La mexicana encanta con su carisma

Sabíamos que el carisma de Ángela Aguilar había conquistado a la música regional mexicana, incluido a Vicente Fernández, pero sus encantos llegaron mucho más allá.

Sí, la hija de Pepe Aguilar confesó que la estrella mundial Lady Gaga cayó rendida ante su talento y aprobó que la mexicana cante su propia versión de “Shallow”, el tema que le otorgó un premio Óscar a la estadounidense.

“Sí voy a cantar ‘Shallow'”, dijo Ángela sobre la intervención que tendrá en el canal de YouTube del premio Grammy.

“Fue horrible… mi mamá me contó que Lady Gaga en persona iba a aprobar que yo cantar y le dije: ‘¿cómo me dices eso?, si dice que no, no podré aguantar”, contó.

Lo cierto fue que Lady Gaga dio el sí, pues la calidad vocal de la menor de la dinastía Aguilar es a toda prueba.

“Que Lady Gaga sepa quien soy es… un sueño”, agregó.

La cantante de “La llorona” ya ha coqueteado con el Grammy latino y su carrera sigue viento en popa.