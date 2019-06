Joe Jonas agradece la disculpa pública de Taylor Swift

La cantante ha aceptado sus errores públicamente

En la actualidad han pasado suficientes años como para que Taylor Swift y Joe Jonas no se sientan incómodos hablando del romance adolescente que mantuvieron y al que él puso punto final durante una breve conversación telefónica de 25 segundos, pero no los suficientes como para que la cantante se olvide de lo injusta que fue al airear los detalles de su ruptura. De hecho, hace unas semanas Taylor quiso disculparse públicamente con él por retratarle como un canalla cuando, en realidad, ambos eran todavía unos críos.

“Probablemente de lo que más me arrepiento es de haber puesto a parir a Joe Jonas en este mismo lugar. Eso fue demasiado, me pasé. Tenía 18 años, también es cierto. Ahora nos reímos juntos de ello, pero me fui de la lengua, sí. Son cosas de adolescentes”, reconoció en el programa ‘The Ellen Show’.

Poco después la artista coincidió en otro espacio televisivo con Sophie Turner, la actual esposa de Joe, y por la manera en que ambas se saludaron y estuvieron charlando animadamente, saltaba a la vista que no existía ningún tipo de animosidad.

Sin embargo, para el cantante resultó agradable de todas formas escuchar la disculpa de su exnovia: “Se trataba de algo que muy probablemente me hizo sentir fatal cuando era más joven“, ha reconocido. “Pero al final acabé pasando página. Estoy seguro de que Taylor también lo hizo. Ahora está todo bien, somos amigos. No pasa nada, éramos demasiado jóvenes“, ha añadido él con mucha diplomacia a su paso por el programa ‘Lorraine’.