Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Jennifer López trae su fiesta de cumpleaños a la ciudad este fin de semana, mientras que el Knott's Berry Farm inaugura sus fiestas de verano

Jueves 6

Exhibición de arte

“Linda Vallejo: Brown Belongings” es una exhibición de esta artista que ya se puede observar en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Incluye trabajos nuevos y recientes de esta creadora chicana cuya carrera se extiende por más de cuarenta años. Entre las obras que se exhiben están “Make ‘Em All Mexican”, “The Brown Dot Project”, “Datos Sagrados”, “The Brown Oscars”, “Memories of Mexico” y “Cultural Enigma”. Termina el 13 de enero de 2020. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Viernes 7

Concierto de JLo

Para celebrar sus 50 años de vida, la actriz y cantante Jennifer López realiza la gira It’s My Party, que llegará por dos noches al Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). El concierto, uno de los más esperados para este verano, incluye la participación de estrellas del show “World of Dance”, de la cadena NBC. López cantará, entre otros temas, “If You Had My Love”, “I’m Real” y “On the Floor”. Viernes y sábado 8 pm. Boletos $54 a $750. Informes (800) 653-8000 y Ticketmaster.com.

Show de Siddhartha

En la escena de la música independiente en México, Siddhartha es uno de los artistas más prometedores. Ha sido nominado a tres Latin Grammy y sus discos han recibido excelentes críticas de la prensa especializada. Ahora promueve su cuarto disco, “Únicos”, y lo presentará el jueves a las 8 pm en Exchange (618 S. Spring St., Los Angeles) y el viernes a las 8 pm en The Parish del House of Blues (400 W. Disney Way Suite 337, Anaheim). Boletos $25 a $99. Informes (213) 627-8070 y exchangela.com; (714) 520-2334 y houseofblues.com/anaheim.

Noches de verano en Knott’s

El parque de diversiones Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) inaugura este año Knott’s Summer Nights, una serie de fiestas nocturnas que comienzan al atardecer y que incluyen varias actividades como música en vivo por parte de Suburban Legends, Hiatus y Suffragettes, así como comida de temporada y juegos interactivos. El festejo se puede disfrutar en varios puntos del parque, como en Calico Mine o en la Charleston Circle Fountain. Hasta el 11 de agosto. Horarios varían dependiendo del día de la semana. Boletos $49 en línea. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Sábado 8

Festival en la calle

Este es el segundo año que se celebrará la Playhouse Block Party, que tendrá lugar en la intersección de El Molino Avenue y el Colorado Blvd., en Pasadena. Habrá dos escenarios, el principal y el familiar, en los que se presentarán más de veinte artistas, entre ellos el Ballet Folklorico Quetzal, NoteAbles Children’s Choir, Rhythms of The Village, School of Rock Pasadena, el Bob Baker Marionette Theater, Jimmy H. Comedy Magician y el Pasadena Civic Ballet Musical Theater. Además habrá puestos interactivos, tours por el teatro El Molino y actividades con organizaciones y expositores como la Greater Los Angeles Zoo Association, el Aquarium of the Pacific, el Petersen Automotive Museum y The Huntington Gardens. 12 a 10 pm. Para todas las edades. Gratis. Informes (626) 356-7529 y playhouseblockparty.org.

Cine argentino

La película argentina “Los tallos amargos” se presentará como parte de la serie Last Remaining Seats en el Los Angeles Conservancy, un programa de proyección de cintas clásicas en cines antiguos del centro de la ciudad. En esta ocasión, el filme de 1956 se exhibirá en el teatro Million Dollar (307 S. Broadway) con un formato restaurado por el USA Film & Television Archive de UCLA. El programa de esta noche se realiza en colaboración con la Latin American Cinemateca of Los Angeles. La película fue dirigida por Fernando Ayala, uno de los cineastas más reconocidos de su generación. En español con subtítulos en inglés. 2 pm. Boletos $16 a $22. Informes laconservancy.org.

Festival de arte y música

El Mid-City Arts and Music Festival es una celebración que se efectuará en exterior del Nate Holden Theater, en el W. Washington Blvd., entre Rimpau y Vineyard, en Los Angeles, e incluye música en vivo, con la participación de Fatlip y Slimkid3, miembros del grupo de hip hop Pharcyde, así como de DJs de KCRW y de artistas comunitarios; habrá puestos de comida y actividades para niños. 12 a 7 pm. Evento familiar. Entrada gratuita. Informes midcityfest.com.

Cine infantil

El REDCAT International Children’s Film Festival regresa al REDCAT (631 W. 2nd St., Los Angeles) con tres fines de semana en los que se mostrará un programa de cortos animados de muchos países. Los asistentes verán filmes realizados en Chile, Cuba, Francia, Alemania, Hungría, Japón, México, Puerto Rico, Eslovaquia y el Reino Unido. Sábados y domingos hasta el 23 de junio. 12, 1:30 y 3 pm. Boletos $5. Informes (213) 237-2800 y redcat.org.

Domingo 9 Festival de salsa La estación de radio de Alma del Barrio celebrará su quinto Festival de Salsa en el campus de la Loyola Marymount University (1 Loyola Marymount University Dr., Los Angeles) con la participación de cuatro artistas: Roge & Band, Susie Hansen Latin Band, Arsenio Rodríguez Project y Roosevelt Cordova con el Conjunto Oye. El DJ de Alma del Barrio, José Cristóbal, tocará en los recesos. Para todas las edades. Se recomienda llevar sillas y cobijas para picnic. Habrá comida y bebidas a la venta. Entrada y estacionamiento gratuitos. A partir de las 11 am. Informes kxlu.com.

Martes 11

Bauhaus en el Getty

Para celebrar el aniversario 100 de la apertura de la escuela de arte y diseño Bauhaus, en Alemania, el museo Getty (1200 Getty Center Drive, Los Angeles) inaugurará “Bauhaus Beginnings”, una exhibición que indaga el compromiso inicial de la expresión espiritual de la escuela, su innovador currículum del primer año y el uso de diversos medios para presentar el trabajo de estudiantes y maestros a audiencias internacionales. Incluye material de la colección del Getty Research Institute, como pinturas raras, dibujos, fotografías, notas de los asistentes de maestros y ejercicios de curso. Martes a domingo 10 am a 5:30 pm; sábados hasta las 9 pm. Entrada gratuita. Informes (310) 440-7300 y getty.edu/bauhaus.