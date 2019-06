La caja fuerte que no lo dejó cobrar $500 y le dio chance a ganar $1 millón

No pudo cobrar los $500 dólares de su premio de lotería en una tienda, se fue a otra y... no creerás lo que pasó

Un hombre de Baltimore, en Maryland, dice que la caja fuerte cerrada de una tienda fue en parte responsable de su suerte, cuando ganó primero $500 dólares y luego $1 millón de dólares de la lotería, el mismo día.

El hombre le dijo a los oficiales de la Lotería de Maryland que compró unos cuantos boletos raspaditos de $5 dólares Gold Bar Bingo en una tienda local y cuando los raspó dentro del negocio, vio que había ganado un premio de lotería de $500 dólares.

Sin embargo, cuando el jugador feliz fue a la cajera para cobrar sus ganancias, le dieron una mala noticia.

“La señora me dijo que el gerente es la única persona que puede pagarme porque el dinero estaba guardado en una caja fuerte”, dijo el ganador, un abuelo de 78 años de edad, con tres hijos. “No fue un problema. Me fui de esta tienda a mi otra tienda favorita, donde me siento y juego, mientras mis amigos juegan Racetrax. Cuando llegué allí, planeaba comprar más boletos de bingo”.

Este es el punto de la historia en el que “It is About Time Bill”, como se identificó este jugador para quedar anónimo, probó a hacer algo nuevo con su forma de jugar a la lotería.

Él dice que rara vez compra boletos de lotería raspaditos de $20 dólares, pero ya que había ganado $500 dólares, decidió derrochar el dinero en un boleto instantáneo de un precio más alto. Escogió comprar el raspadito de Monopoly de $20 dólares y ¡se ganó el premio más grande de su vida!

Él le contó enseguida a su esposa, pero ella no le creyó hasta que le envió una foto del Círculo de Ganadores de la Lotería de Maryland, que le demostró que realmente tenía un cheque de $1 millón de dólares en sus manos.

“Ella me acaba de enviar un mensaje de texto”, dijo el feliz ganador a los funcionarios de la Lotería. Ella dice: “¡Bueno, supongo que sí es cierto! Ya estoy buscando nuestro nuevo hogar”.

“It is About Time Bill” se rió mientras leía el texto en voz alta. “Creo que esto quiere decir que ella se jubilará y nos mudaremos a Delaware”.

