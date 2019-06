Video: Rafael Amaya ‘reaparece’ en personaje de ‘El Señor de los Cielos’

Se ha sabido poco del actor desde que salió de la serie el año pasado

Un video en donde aparece Rafael Amaya caracterizado como “El Señor de los Cielos” se ha vuelto viral en horas recientes. En el clip sale el actor al lado del grupo Los Rojos, mismo que realizó la publicación en su cuenta verificada en Instagram.

Causó gran sensación la “reaparición” de Amaya ya que se ausentó de la segunda mitad de la narcoserie de Telemundo y se ha sabido poco de él desde entonces.

“Los meros meros Los Rojos y estos compas se aventaron un corrido bien chingo que se llama ‘El señor de los cielos’. Estoy muy emocionado y muy halagado de que sean ellos. Así que no escuchen otra pinche rola que no sea de ellos c*** y si no pues ya saben lo que les pasa. Arre con la que barre”, dice Amaya en el video.

Sin embargo, el video parece ser que fue grabado en el año 2017 y no es un video reciente. Aunque las grabaciones para la nueva temporada de “El Señor de los Cielos” ya iniciaron en México, y se prometió que Amaya regresaría, no está muy claro si lo hará de tiempo completo.