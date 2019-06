Confirman nuevo lanzamiento del Falcón 9 con un posible estampido supersónico

Será desde la Base Vanderbilt en California y estará abierto al público

Los funcionarios de la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, cerca de Lompoc, en el condado de Santa Barbara, han confirmado la fecha y la hora del lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX que lleva la Misión de Constelación RADARSAT, de Canadá.

El lanzamiento está programado para el miércoles 12 de junio a las 7:17 a.m. (PT), 10:30 am (ET). Se trasmitirá en vivo en el canal de YouTube de SpaceX.

El público puede observar el lanzamiento desde Hawk’s Nest, en Azalea Lane, saliendo de la autopista 1, a poco más de una milla al sur de la puerta principal de Vandenberg.

Los observadores podrán ver también la primera etapa del regreso del Falcon 9 de SpaceX a la Base Aérea Vandenberg, incluidas las quemaduras del motor asociadas con el aterrizaje.

Los residentes en los condados de Santa Bárbara, Ventura y San Luis Obispo pueden escuchar uno o más estallidos supersónicos.

Un estallido supersónico es el sonido asociado con las ondas de choque de un avión o vehículo que viaja más rápido que la velocidad del sonido, de acuerdo con un comunicado de prensa de la base. Suena similar a una explosión o a un trueno, y que sea produzca o no, dependerá de las condiciones climáticas y otros factores.

RADARSAT es un sistema de satélites canadiense de observación de la Tierra de teledetección, supervisado por la Agencia Espacial Canadiense, con un valor de $1 mil millones de dólares.