Jomari Goyso, de El Gordo y la Flaca, quemó su cabello: “El cuero cabelludo se llenó de heridas”

El crítico de modas de la cadena Univision está en problemas

El famoso crítico de modas de Univision, Jomari Goyso, compartió un vídeo en Instagram en donde muestra cómo se estaba aplicando, aparentemente, un tinte para el cabello. Sin embargo el experimento parece que se le fue de las manos porque su cuero cabelludo terminó maltratado.

Jomari explicó lo siguiente junto a la publicación del vídeo: “LLEGARON LAS VACACIONES EN FAMILIA!!!! 🥰 pero, ayer a las 3 Am hice una pequeña estupidez y mi pelito sufrió las consecuencias!! ASÍ QUE!! no se asusten porque me quedo de la 🤬 pero por ahora no puedo hacer nada porque el cuero cabelludo se lleno de heridas 🤕 !!!! Lol 😂 gracias a Dios existen las 🧢 #vacacionesenfamiliaCOMIENZANNNNNNNNM YAAAAA!!!!!”.

Sus compañeros de El Gordo y la Flaca también compartieron el vídeo, asegurándole a éste que debía prepararse para lo que le esperaba ante su tremendo problema de cabello, a lo que Jomari respondió con mucha gracias: “Oh Dios! Ahora @marielatv me va a 🤭 …… 🤷🏻‍♂️ (díganle please que me quieren hasta con el pelo quemado!! 🙏Please!!!)”.