Un cáncer de riñón dejó a Miguel Layún fuera de la Copa Oro

El mediocampista de Rayados revela la razón de su baja de la Selección Mexicana

El lateral derecho de los Rayados, Miguel Layún, reveló que tuvo cáncer, pero que que fue detectado a tiempo y hoy puede decir que está a salvo.

Fue por eso que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para retirar el tumor maligno que tenía en un riñón y debe estar en reposo, por lo que fue imposible que acudiera a la Copa Oro con la Selección Mexicana.

“Se pudo remover el tumor por completo, gracias a Dios, puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado”, contó en una entrevista que compartió el club albiazules por sus canales oficiales.

Layún explicó que fue accidental que le hayan detectado el tumor. No tenía síntomas ni ninguna señal, pero después de que se hizo un chequeo general acompañado de su esposa le encontraron lo que, en principio, los médicos describieron como un quiste.

“A mitad de semana (después de que se hizo el chequeo) me entra una llamada de parte del doctor Emilio (Fresch, jefe de servicios médicos del club) para preguntarme cuándo me iba a hacer el siguiente chequeo y yo pensé que no había prisa, le dije que regresando de Copa Oro y me dijo que fuera a hacerlo lo antes posible”, recordó.

“Empezó a existir la duda de que no fuera un quiste, que fuera un tumor, pero ya cuando te mencionan la palabra tumor, que puede ser cáncer, la cosa no se percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno, se trataba de un cáncer”.

El futbolista se encuentra en el periodo de reposo de un mes que le recomendaron antes de reanudar la actividad. El jueves fue a una consulta de seguimiento, donde le dieron los resultados de un nuevo estudio que confirmó que el cáncer desapareció.

“Se hizo el último examen para ver que el cáncer que estaba fue removido al 100 por ciento, a partir de hoy un chequeo periódico para prevenir que vuelva a ocurrir. Hoy puedo decir que tuve cáncer y estoy aquí”, dijo.