Nada a la imaginación: las fotos de Kim Kardashian sin ropa interior que sacuden la red

No aptas para cardíacos

La irreverencia de Kim Kardashian no conoce límites y una vez más está sacudiendo la red. Esta semana la famosa fue captada saliendo de cenar con un ‘outfit’ que dejó muy poco a la imaginación.

Kim Kardashian acudió con unos pantalones colo piel muy pegados y un top revelador a cenar a Emilio Trattoria en Encino, California.

Los fans no pudieron evitar notar que el revelador top de Kim no traía nada debajo, salió de casa sin ropa interior y mostró mucho más.

La mayor de las Kardashian estaba filmando su exitoso reality Keeping Up With The Kardashians. A la cena también acudió su hermana Khloe.

Sin duda, una imagen que dejó a muchos con el ojo cuadrado.