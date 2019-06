Gobierno de AMLO rechaza acuerdos secretos con Trump

Marcelo Ebrard dijo que han sido las negociaciones "más difíciles" que han tenido México-EEUU

MÉXICO – El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que haya una parte oculta del acuerdo logrado con Estados Unidos y explicó este lunes que en 45 días se evaluarán los avances en el control del flujo migratorio con EEUU, y de fallar su plan de contención se tomarán medidas adicionales y se podría reactivar la amenaza arancelaria.

“El día 45 es la evaluación. Y si no logramos resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional”, dijo este lunes el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desde Palacio Nacional.

Ebrard detalló las conversaciones y acuerdos de la semana pasada en Washington que evitaron la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró este mismo lunes que hubo una parte del acuerdo que se revelaría a futuro, a lo que el canciller respondió que no se “ocultaba” nada.

Aunque en un principio dijo que la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador no se había comprometido a pesar del envío e 6,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur, ya que eso no se negoció con Trump, sino que esa medida fue por cuestiones de seguridad y no por que esa parte se haya negociado con Estados Unidos.

Incluso dijo que la política migatoria de México está funcionando y que se reforzaran para un mejor control migratorio.