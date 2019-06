Joy Huerta coparte divertida foto junto a su bebé en Instagram

View this post on Instagram

Que bendición, estoy vuelto loco del amor que siento y de la felicidad de ver a mi hermanita tan plena, tan feliz y verla convertirse en madre con esta porción del cielo que Dios y la vida les ha dado. Unos se van pero otros llegan 🙏🏻❤️🙏🏻 Asegúrense de enviarle mucho amor, bendiciones y felicitaciones a mi @joynadamas y a la nueva integrante de nuestra familia #Noah 💕 Los amamos y nos vemos este sábado en el Auditorio Nacional para pasarla increíble y celebrar el amor y la vida. Los amo más allá del espacio sideral, suyo siempre: @cheeseandbeans .