California no dará MediCal a abuelos indocumentados, pero sí a los jóvenes

Los mayores de 65 años quedan fuera de cobertura médica; los jóvenes indocumentados hasta los 25 años, sí tendrán acceso

A los abuelos indocumentados de bajos ingresos, mayores de 65 años, se les acabó la ilusión de contar con cobertura médica cuando un acuerdo para el presupuesto del ciclo 2019-20, dejó por fuera el intento legislativo para garantizarles el acceso a la salud en California. Lo positivo es que California se convertirá en el primer estado que dará cobertura a los adultos jóvenes hasta los 25 años a través del plan estatal de salud para los pobres, MediCal.

“Me siento desilusionada de que los adultos mayores hayan sido excluidos en la propuesta presupuestal para darles cobertura. Sin embargo, vamos a seguir presionando por ellos, porque nuestros ancianos merecen nuestro apoyo. A ningún californiano de bajos ingresos se le debe negar el acceso al cuidado de salud primario”, dijo la senadora demócrata de Los Ángeles, María Elena Durazo, autora de la medida SB 29 que buscaba darles cobertura de salud a los mayores de 65 años a través de la expansión de MediCal, y a los jóvenes adultos hasta los 25 años a través de recursos del Fondo General del Estado. No logró incluir a las personas de la tercera edad sin estatus migratorio, pese a que llevan décadas trabajando y pagando impuestos en California

Lo que sí consiguió es que el plan de gastos, incluyera a los adultos indocumentados hasta los 25 años en la cobertura completa de beneficios del MediCal.

Mario Velarde, un inmigrante de El Salvador de 69 años sin papeles, dice que por suerte es un hombre sano sin enfermedades crónicas, sino definitivamente le hubiera impactado la exclusión de los adultos mayores para beneficiarse de MediCal.

“Yo tengo MediCal de emergencia que solo me sirve para un estado de emergencia como una operación”, dice Mario, quien se gana la vida como vendedor y distribuidor de anuncios publicitarios desde hace 32 años que emigró a la urbe angelina.

Además, dice que en Los Ángeles, tiene acceso a una clínica de salud que solo le cobran 25 dólares la consulta cuando tiene que ver a un especialista, y los medicamentos que se venden sin receta médica. “Para ver a un dentista, me cobran la mitad del tratamiento, pero no se paga por la extracción de dientes y rellenos”, señala. “Por el examen de la vista me cobran 45 dólares, y 175 dólares por los lentes. Los aros me los regalan”, comenta.

La decisión del comité legislativo presupuestal de California generó críticas entre los grupos que abogan por los inmigrantes quienes aseguran que se perdió una oportunidad para hacer realidad un #Californiaparatodos.

“La exclusión de los abuelos indocumentados del mismo cuidado de salud del que sus vecinos ciudadanos son elegibles, significa que miembros queridos de la comunidad van a morir y sufrir de condiciones tratables”, señaló Cynthia Buiza, directora del Centro de Políticas para los Inmigrantes de California.

Anotó que los líderes tienen que tratar a todos los californianos con la misma compasión que esperarían cuando se necesita. “Hacemos un llamado al gobernador Newsom para honrar este principio con una inversión a #health4all (#Saludparatodos) en su propuesta presupuestal de enero”, señaló.

El fin de semana, el comité de la conferencia legislativa presupuestal anunció un acuerdo final para el plan de gastos 2019-20. Tanto la Asamblea como el Senado votarán en el acuerdo esta semana para luego enviarlo al gobernador Newsom para su aprobación final.

Miguel Velázquez de la Servicios para Adultos Mayores San Barnabas, afirmó que la falta de una cobertura de salud para los adultos mayores indocumentados es un problema serio.

“Más aún porque con esta administración federal se han puesto las cosas más difíciles para quienes no tienen papeles y padecen enfermedades crónicas que requieren un tratamiento continuo. Nosotros los conectamos con servicios del condado de Los Ángeles que pueden ayudarlos”, dijo.

En muchos casos, indicó que la falta de cobertura de salud hace que los adultos mayores sin papeles, les detecten enfermedades en estado avanzado, y solo les queda esperar la muerte. “Algunos logran juntar para el pasaje y regresar a su país a morir”, se lamentó.

Por fortuna, expuso que la Ciudad de Los Ángeles es muy generosa con las personas de la tercera edad que son indocumentados, pero no ocurre lo mismo en todo el estado, por eso hubiera sido muy bueno que hubieran quedado cubiertos bajo MediCal.

La experta en salud pública, Nancy Gómez, dijo que dar cobertura a 90,000 jóvenes indocumentados bajo el presupuesto estatal hasta los 25 años, es muy buen primer paso. Claro que lamentó que se dejara por fuera la propuesta de expandir el MediCal a alrededor de 25,000 mayores de 65 años sin documentos.

“Tiene sentido porque le cuesta más al estado la cobertura de salud para los adultos mayores que requieren por la edad cuidado más especializado”, recalcó.

Por lo tanto, el presupuesto del 2019-20 no va a incluir a los mayores de 65 años indocumentados.

“Nos preocupan nuestros abuelos, que no tienen cobertura. Lo que estamos viendo es que California, quiere hacer la cobertura universal pieza por pieza. Primero dieron Medi-Cal para todos hasta los 19 años, y ahora agregan a los jóvenes hasta los 25 años. Quizá el año que viene, se incluya a los abuelos”, observó.

De cualquier forma, considera la experta, el saldo es positivo.

“California es el primer estado en la nación en cubrir a jóvenes indocumentados. Ya hay seis estados que dan cobertura médica a todos los niños, pero somos los primeros en incluir a los jóvenes hasta los 25 años”, expuso.

Y todo este esfuerzo, subrayó,, inició con el ex senador Ricardo Lara que fue el primer legislador en impulsar una cobertura de salud para todos en California.