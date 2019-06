Adamari López: Críticas feas y ofensivas por su atuendo de mangas holgadas en ‘Un nuevo día’

El "romper" de la presentadora no fue del gusto del público

A pesar de que Adamari López es el corazón de “Un nuevo día” por ser una de las personalidades más reconocidas, los mensajes en las redes sociales para ella no siempre son favorecedores. La conductora de televisión ha sido burlada por los atuendos que usa en el matutino de Telemundo.

Aunque los “rompers” han sido favorecedores para su figura en ocasiones anteriores, esta vez no fue así leyendo los comentarios que se han dejado en la cuenta oficial del programa en Instagram.

“¿Porqué no viste bien a Adamari? Ella es muy bonita pero a veces no le va la ropa”, comentó un fan. “Si te esfuerzas un poquito con la Zumba con tu esposito lograrás ese peso ideal”, otro usuario escribió. “Como siempre, parece un cajón sin medidas”, ofendió otro usuario. “Las mangas no le lucen. Ada, te queremos demasiado y queremos verte regia y siempre bella”, también se pudo leer entre los comentarios.

Aunque afortunadamente no todos los mensajes fueron tan crueles y hubo quienes si apoyaron a la chaparrita consentida.

“Hoy si acertaron con tu vestuario. Te ves hermosa, el color te va perfecto”, escribió un admirador. “Así es como deben de vestir a Adamari, colores que le favorezcan y la hagan verse más delgada”, otro fan agregó. “Bella, se ve más rebajada, sigue así, te ves mejor”, también se pudo leer entre los comentarios positivos.