Estaba comprando billetes de lotería, sin saber que ya había ganado

Gregory Guilford ganó $1 millón de la lotería Mega Millions

Un hombre de Mulliken, en Michigan, estaba comprando un nuevo boleto de lotería cuando se dio cuenta de que había ganado $1 millón de dólares en un sorteo de Mega Millions, el día anterior.

Gregory Guilford ganó el gran premio cuando igualó las cinco bolas blancas (09-21-34-42-50) en el sorteo de la lotería Mega Millions del 28 de mayo. Compró el boleto ganador en la tienda de Bill Party, ubicada en 1153 East Grand River en Portland.

“Compro boletos Mega Millions para cada sorteo”, dijo Guilford. “Me detuve en Bill’s el día del sorteo y recogí un boleto y una revista de RV.”

“Al día siguiente estaba trabajando en el centro de Portland en un edificio que había sido destruido. Caminé por la calle hasta una tienda de conveniencia para usar el baño y comprar un boleto de Powerball. La señora que estaba detrás de mí en la fila dijo: “Deberías ir a Bill para comprar el boleto. ¡Vendieron un gran ganador anoche!

“Tan pronto como ella dijo eso, mi mente comenzó a correr. Comencé a salir de la tienda, pero me di la vuelta para escanear mi boleto y obtener una copia impresa de los números. Me sorprendí cuando me di cuenta de que tenía un boleto por valor de $1 millón “.

Guilford, de 68 años, visitó la sede de la Lotería de Michigan el martes para reclamar el gran premio. Con sus ganancias, planea pagar facturas, viajar a Colorado y luego invertir el resto.

“En los últimos cinco años, he tenido algunos problemas de salud que realmente me han costado mucho. Ganar esto me quita mucho estrés y me hace sentir mucho más seguro”, dijo Guilford.

