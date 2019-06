La foto que comprobaría que Katy Perry y Taylor Swift por fin se reconciliaron

La californiana subió a Instagram una imagen en la que etiquetó a la intérprete de "Me"

Las cantantes Katy Perry y Taylor Swift aparentemente ya se reconciliaron, de acuerdo con una publicación en Instagram de la intérprete de “I Kissed a Girl”.

La estrella subió a su red social una fotografía de un plato de galletas caseras con un mensaje hecho con crema naranja que dice “Paz al fin” así como un par de corazones, y etiquetó a la intérprete de “Me” en ella.

De acuerdo con varios fans de ambas, Swift ha hecho algunos guiños de su enmienda al mostrar un corazón naranja durante uno de sus conciertos en Francia.

Otros admiradores de las celebridades especulan que ambas están preparando una colaboración que podría llevar por título “Peace at Last” o “Let’s Be Friends“.

El año pasado, Perry le envió a Swift una rama de olivo y una nota en la que le deseó suerte en su gira por su álbum Reputation.

Las dos artistas sostuvieron una riña hace años comenzada, supuestamente, cuando varios de los bailarines de Swift abandonaron una de sus giras para trabajar con Perry.

El sencillo “Bad Blood” fue presuntamente creado por Swift para dedicárselo a Perry, con el que según expresó su malestar hacia ella; Perry supuestamente le respondió con el tema “Swish Swish”.

POR: Alejandro Vizzuett Díaz