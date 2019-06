Madre permite que padrastro viole y embarace a su hija menor en tres ocasiones

Pareja es sentenciada a cárcel

Foto: (Captura / The Mirror)

Una madre permitió que su esposo abusara de su hija desde los 9 años hasta los 16 y que la dejara embarazada en tres ocasiones.

Por estos hechos, Mary-Louisa Andrews, de 50 años, cumplirá una sentencia de 3 años en prisión.

El padrastro, identificado como Anokye Andrews, de 44, pasará 20 años por los delitos.

El hombre, además, permitió que un hermano abusara de la menor, de acuerdo con la prueba ventilada en una corte de Milton Keynes, en Inglaterra.

Se desconoce si éste ya fue procesado como parte del caso.

Los abusos contra la menor iniciaron en una vacaciones familiares en Southport, Merseyside.

El primer embarazo, resultado de los ataques, se dio cuando la jovencita tenía 12 años. La víctima fue sometida a un aborto.

Luego, a los 13, volvió a quedar embarazada. La madre pensó en tener el niño y prentender que había sido procreado junto a su esposo. Pero, lo descartaron y le realizaron otro aborto.

Sobre el tercer embarazo no están claras las circunstancias, de acuerdo con la información que publicaron medios británicos esta semana.

En una audiencia de sentencia a finales de mayo, el juez Francis Sheridan tronó particularmente contra la madre, a quien catalogó de “malvada”.

“Las lágrimas que derramo son por usted. Yo no creo que ninguna sea por su hija. No estoy influenciado de ninguna manera. No ha mostrado ningun signo de arrepentimiento”, dijo Sheridan.

“Es tiempo de que alguien le diga en la cara, y yo lo haré: usted es una madre malvada, cuando su hija se quejó, usted ignoró sus quejas”, argumentó.

“Usted se llevará eso a la tumba. Usted traicionó a su hija por estar del lado de su marido”.