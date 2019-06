Así le ha ido al Tri en sus debuts en Copa Oro, horario y canales del México vs. Cuba

La Selección Mexicana tiene un saldo positivo en sus 14 anteriores participaciones

Este sábado México dice presente nuevamente en una Copa Oro. Será la décima quinta edición del certamen estelar de selecciones de la CONCACAF y como siempre, la Selección Mexicana acude con la ilusión-obligación de ganar nuevamente un trofeo que obtuvo en la mitad de sus 14 anteriores participaciones.

El debut de la escuadra que ahora conduce el argentino Gerardo Martino, será frente a la aparentemente débil selección de Cuba, adversario ante el cual el Tri ya se estrenó en dos anteriores Copas Oro, en 2007 y en 2015. En ambos duelos, como en cada una de las 12 ocasiones que México enfrentó a Cuba en un campo de futbol, el Tri se quedó con la victoria.

La historia de este certamen deja ver que México suele arrancar con el pie derecho. Ganó en 12 de sus anteriores 14 estrenos en Copa Oro, fallando sólo en las ediciones de 2005, cuando con Ricardo La Volpe en el banquillo fue derrotado 1-2 por Sudáfrica y en la de 2013, en la que con “Chepo” de la Torre cayó con Panamá, también por marcador de 1-2. En ambos casos, México, que ese mismo verano disputó la Copa Confederaciones, había acudido a la Copa Oro con equipos alternativos.

Desde que en 1991 se empezó a organizar este torneo, el Tri ha disputado 67 partidos con marca de 48 victorias, 10 empates y sólo nueve derrotas, siete de ellas frente a rivales de la CONCACAF y dos ante invitados de otras zonas como Sudáfrica y Colombia.

NO TE LO PIERDAS

Partido: México vs. Cuba

Estadio: Rose Bowl

Fecha: sábado 15 de junio

Hora: 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: Blue To Go Video Everywhere, TDN, Canal de las Estrellas, Azteca Uno, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, UnivisionTDN, Sky HD

USA: Univision, Univision Deportes, Univision NOW, Fox Sports 2, Univision Deportes En Vivo