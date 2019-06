La Víbora: ¿Shannon de Lima una caza fortunas? ¡Noooo, para nada!

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

¿Cómo se atreven a decir que Shannon de Lima es una interesada que solo busca hombres con fama y dinero? ¡Claro que no! Es una chica que de verdad se enamora de la grandeza de la cartera… perdón, quise decir, de la grandeza del corazón de sus novios, aunque lo duden. \

Que todos los chicos con los que tiene apasionados romances naden en millones de dólares es pura coincidencia; y no, no es que ella ande tras la riqueza de ellos, como muchos venenosos piensan.

Por ejemplo, miren al ejemplar que la dio a conocer al mundo, Marc Anthony, un hombre guapo que para nada tiene fama de controlador ni de celoso (seguramente Jennifer López lo dejó por buena gente). Ahí les consta que fue el amor el que dominó en la relación. ¿Por qué terminaron? Quién sabe, pero en menos de lo que canta un gallo Shannon ya tenía remplazo, y era nada más que Canelo Álvarez.

Me van a disculpar, pero ahí sí me caí de la risa. ¿Shannon con Canelo? ¿En qué cabeza cabe? No hace falta tener mucho cerebro para darte cuenta de que lo único valioso que Canelo tiene es la chequera. Y sorry si se ofenden sus fans, pero del tamaño de su fortuna es su ignorancia. Ni sus veinte autos de lujo ni sus mansiones ni sus valiosas joyas le quitan lo naquito.

No puede pronunciar una oración sin decir dos o tres burradas, y por si fuera poco, le encanta tener hijos con cuanta mujer se le pone enfrente. Ah, pero Shannon dizque estaba bien enamorada de él… hasta que supo que el boxeador, por andar con ella, había abandonado a una bobita embarazada en Guadalajara. Entonces, como por arte de magia se acabó el amor, así, de un día para otro.

Ahora vuelven a criticar a Shannon porque ya hizo público su noviazgo con otro ricachón, ahora el futbolista colombiano James Rodríguez. Y no, no se enamoró de su dinero, sino de su carácter tan bonito. Así es ella, los millones de euros que gana el atleta en Alemania no le interesan. Y si ahora vive con él en Europa no es porque no tenga trabajo o porque no tenga qué hacer; a ella le gusta estar cerca de sus novios.

Así que por favor dejen de criticarla. Ella es una mujer exitosa que no necesita que la mantengan. ¿A qué se dedica? No sabemos, pero eso no significa que sea una interesada. Digamos que es una chica con suerte a la que persiguen los hombres que tienen fama y dinero. Ella simplemente se deja querer, ¿qué tiene eso de malo?