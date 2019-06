Para prevenir muertes por inhalación de dióxido de carbono, los autos de Toyota se apagarán por sí solos

La nueva tecnología de Toyota funcionará al momento de estacionar el auto

Al menos cuatro muertes causadas por la inhalación de dióxido de carbono (CO) este año han sido vinculadas con autos que poseen llaves electrónicas o wireless.

El caso más reciente de todos cobró la vida de un hombre de la tercera edad y su mascota en Pensilvania.

Russell Fish dejó su Toyota SUV prendida en el garaje por 10 horas accidentalmente, lo cual causó que el humo CO que produce el motor los intoxicara a él y a su perro.

Por esta razón, Toyota ha anunciado una nueva medida para prevenir las muertes por CO provenientes de sus autos.

La marca de autos japoneses instalará tecnología diseñada para apagar los autos automáticamente cuando estos estén estacionados. Dicha tecnología llegará en la nueva línea de modelos Toyota 2020, un comunicado informó.

“La función de apagado automático apagará automáticamente el motor después de un período de tiempo predeterminado en caso de que el vehículo se deje en marcha”, explica la marca.

“Las futuras mejoras incluirán las capacidades de la aplicación para teléfonos inteligentes como un recordatorio adicional. Actualmente, los vehículos Toyota emiten una alerta de dos pasos para notificar al conductor que el motor está funcionando y solicita que se apague el motor. Toyota ha incluido esta característica desde su presentación de SKS en 2003”, agrega.

Las llaves automáticas, a diferencia de las físicas, no requieren que el conductor gire y retire la llave para apagar el auto. El auto se prende y se apaga al prender un botón.

Además, los motores de hoy en día producen menos ruido, especialmente los híbridos y eléctricos, lo cual crea un dificulta para notar cuándo es que el motor está encendido o apagado.

“Cada año, más de 400 estadounidenses mueren a causa de envenenamiento por CO no intencional no vinculado a incendios, más de 20,000 visitan la sala de emergencias y más de 4,000 son hospitalizados”, explica el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en su sitio web

Mientras Toyota y otras compañías implementan esta nueva tecnología, evita dejar tu auto, con o sin llave automática, prendido en la cochera y desatendido.

