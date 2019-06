Precaución: Hombre de la tercera edad muere a causa de vehículo con llave automática

Toyota implementará dispositivos que apaguen los motores andando

Un hombre de la tercera edad y su mascota fallecieron la semana pasada en Pensilvania a causa de una Toyota SUV con llave electrónica.

El conductor, identificado como Russell Fish, dejó accidentalmente su vehículo encendido en el garage y éste se mantuvo prendido por un lapso de 10 horas, reportó el Detroit Free Press el día de hoy.

Ambos fallecieron a causa de intoxicación por monóxido de carbono (CO), un químico que el motor produjo mientras ellos dormían.

El caso de Fisher es el cuarto que se ha reportado este año, y el que vincula las muertes con las llaves automáticas.

“Mi papá estaba muerto en su cama”, dijo al diario de Detroit Tabitha Etlinger, la hija de Fish. “Su perro estaba atrapado en el suelo cuando los rescatistas derribaron la puerta a la mañana siguiente. Intentaron resucitar al perro, pero tampoco pudieron salvarlo”.

Las llaves automáticas, a diferencia de las físicas, no requieren que el conductor gire y retire la llave para apagar el auto. El auto se prende y se apaga al prender un botón.

Además, los motores de hoy en día producen menos ruido, especialmente los híbridos y eléctricos, lo cual crea un dificulta para notar cuándo es que el motor está encendido o apagado.

“Cada año, más de 400 estadounidenses mueren a causa de envenenamiento por CO no intencional no vinculado a incendios, más de 20,000 visitan la sala de emergencias y más de 4,000 son hospitalizados”, explica el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en su sitio web

Justo esta semana, Toyota anunció que agregaría una tecnología diseñada para apagar los autos automáticamente, en su nueva línea de modelos 2020.

“La función de apagado automático apagará automáticamente el motor después de un período de tiempo predeterminado en caso de que el vehículo se deje en marcha. Las futuras mejoras incluirán las capacidades de la aplicación para teléfonos inteligentes como un recordatorio adicional. Actualmente, los vehículos Toyota emiten una alerta de dos pasos para notificar al conductor que el motor está funcionando y solicita que se apague el motor. Toyota ha incluido esta característica desde su presentación de SKS en 2003”, explica la marca en un comunicado.

¿Cómo evitar la intoxicación por CO proveniente de un automóvil?

Según CDC, estos son los pasos a seguir para evitar la intoxicación o enveenenamiento pot el humo de los automoviles.

Haga que un mecánico revise el sistema de escape de su automóvil o camión todos los años. Una pequeña fuga en el sistema de escape puede conducir a una acumulación de CO dentro del automóvil.

Nunca maneje su automóvil o camión dentro de un garaje que está conectado a una casa, incluso con la puerta del garaje abierta. Siempre abra la puerta de un garaje separado para que entre aire fresco cuando maneje un automóvil o camión dentro.

Si maneja un automóvil o SUV con un portón trasero, cuando abra el portón trasero, abra las rejillas de ventilación o las ventanas para asegurarse de que el aire se está moviendo. Si solo el portón trasero está abierto, el CO del escape se introducirá en el automóvil o SUV.

