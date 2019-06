Primeras imágenes de Constanza, hija de Edith González, tras la muerte de su madre

La hija de la actriz enfrenta la situación con mucha fortaleza

Edith González perdió la vida la semana pasada tras varios años luchando contra el cáncer que terminó por invadir su cuerpo. Durante todo este tiempo, fortaleció a su hija Constanza Creel, que ahora tendrá que enfrentar la vida sin su mayor apoyo, el de su madre.

Se ha hablado mucho de la hija de la actriz de telenovelas ya que fue el mayor orgullo de González pero poco se ha sabido de ella. El programa “Despierta América” logró captar imágenes de la adolescente de 14 años durante el funeral de su famosa madre.

Durante su visita al foro de “Ventaneando” el hermano de la fallecida actriz, Víctor Manuel González, leyó la emotiva carta que Constanza le dedicó a su mamá.

“Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo”, escribió la adolescente.

“De pequeña, me acuerdo que sin importar qué tan grande o cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso. Y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar”, recordó Constanza. “Siempre hubo un beso sin importar la hora. Al igual, nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo como ‘la carta de resignación de un actor, es la muerte’, y así lo hizo”.

Constanza también recordó todos los viajes que hizo con su mamá. “Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía de turistas. Y si no sabía, preguntaba y aprendía”, expresó. “Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galápagos, París, Londres, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, para mencionar algunos, al igual que la República Mexicana”.