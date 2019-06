El récord que el “Tata” Martino busca arrebatarle a Juan Carlos Osorio

No te pierdas el duelo México vs. Canadá, horario y canales de TV

Gerardo Martino va que vuela para alcanzar a Juan Carlos Osorio en victorias consecutivas con Selección Mexicana.

El “Tata” presume cinco triunfos al hilo, y tiene al alcance el sexto al medirse este miércoles a Canadá en la segunda jornada de la Copa Oro. De hecho, lo peor ya pasó en cuanto a calidad de rivales y tiene un horizonte a modo para pisarle los talones a su antecesor, quien ligó nueve victorias.

En su panorama México tiene el duelo contra Canadá, Martinica, y en Cuartos de Final probablemente contra Haití.

Si la lógica se impone, el técnico argentino lograría ocho triunfos al hilo, así que iría por empatar el récord en la Semifinal y por romperlo en la Final.

Paraguay, Chile, Ecuador y Venezuela eran más complicados que el grueso de los equipos a los que México se mide en esta Copa Oro, y todos ellos sucumbieron ante el Tricolor.

Canadá es el cuadro que en el rol luce más complicado en esta Fase de Grupos para México, aunque en el ranking FIFA está en el sitio 78.

En cuestión económica también hay distancia ya que la plantilla Tricolor está valuada en $152 millones 899 mil 481 dólares, tres veces más que la canadiense que cuesta $49 millones 957 mil 256 dólares, según datos de Transfermarkt.

Martino tiene un comienzo gentil en Selección Mexicana. A diferencia de Osorio ha acaparado elogios porque gana y gusta, porque se ha dejado de experimentos y rotaciones, y con ello compite por la marca de Osorio de triunfos al hilo, aunque primero tiene que vencer a Canadá.

NO TE LO PIERDAS

Partido: México vs. Canadá

Estadio: Sports Authority Field at Mile High (Denver, Colorado)

Fecha: miércoles 19 de junio

Hora: 10:30 pm Este / 9:30 pm Centro / 7:30 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: UnivisionTDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7, Sky HD, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo

USA: Univision Deportes, Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, Fox Sports 1, Univision