Mira el ‘percance’ que vivió Luis Miguel durante una de sus presentaciones

‘El Sol’ se encuentra realizando su gira México Por Siempre

El reconocido cantante mexicano Luis Miguel presentó problemas con su voz durante un concierto celebrado en Boston, Massachusetts, como parte de la gira México Por Siempre.

Durante la interpretación de “La Bikina”, el intérprete mostró señales de pérdida de voz, pero en ningún momento detuvo la canción.

El público reconoció el esfuerzo de “El Sol de México” y lo ovacionó al finalizar el tema.

Hace unos días el ojiverde detuvo un concierto para agradecer a una fan por su cariño. La joven tenía un cartel con la frase “I love you more than tacos” (Te amo más que a los tacos), lo que llamó la atención de ‘Luismi’.

Con información de Agencia Reforma.