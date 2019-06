Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Salsa de la buena, rock en español, clásicos de películas infantiles y un homenaja de Dolores Huerta, las opciones son variadas

Jueves 20

Gira de los Mexicats

La banda de música alternativa Jenny and the Mexicats está de gira con su nuevo sencillo “El telón”, que grabó junto al grupo Vetusta Morla. Presentarán sus temas, que mezclan flamenco, folk, jazz y cumbia, con letras en inglés y en español, hoy en La Santa (220 E. 3rd St., Santa Ana) y el sábado en The Roxy (9009 W. Sunset Blvd., Los Angeles). Mayores de 21 años. Ambos shows 8 pm. Boletos $15 a $20. Informes jennyandmexicats.com.

Salsa con los grandes

Por primera vez en sus extensas trayectorias, las orquestas de música tropical más importantes de Cuba y de Puerto Rico, Los Van Van y El Gran Combo, respectivamente, compartirán un escenario en Estados Unidos. Ofrecerán un show en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) en el que recorrerán los éxitos de sus más de 50 años de carrera. 6 pm. Boletos $59.99 a $129.99. Informes (310) 729-2706 y tickeri.com.

Viernes 21

‘Selena’ al aire libre

La serie Silver Lake Picture Show, que se realiza en la plaza Sunset Triangle (1523 Griffith Park Blvd., Los Angeles) presenta en esta ocasión la película “Selena”, que protagoniza Jennifer López y que está basada en la vida y muerte de la cantante mexicoamericana Selena. Antes de la proyección habrá música. Se recomienda llevar sus propias sillas y comida y bebidas, aunque también habrá restaurantes que tendrán refrigerios a la venta. 8 pm. Entrada gratuita. No se necesita reservación. Informes silverlakepictureshow.com.

Concierto de música latina

La serie anual musical FIGFest está de vuelta en FIGat7th (735 S. Figueroa St., Los Angeles), y en esta ocasión presenta al dúo de fusión de funk, pop y sonidos latinos y electrónicos, Buscabulla, formado por Raquel Berrios y Luis Alfredo del Valle, quienes son originarios de Puerto Rico y que tienen su residencia en Brooklyn. Además de ellos actúa la guitarrista Reyna Tropical, que interpreta sonidos afromexicanos. 6 pm. Entrada gratuita. Informes figat7th.com.

Sábado 22

Dedicación de plaza

La activista y luchadora por los derechos de los campesinos, Dolores Huerta, será homenajeada con la develación de una plaza pública que llevará su nombre. La ceremonia tendrá lugar en la Dolores Huerta Plaza (2130 E. 1st St., Los Angeles), y para celebrarlo se efectuará una fiesta en la que habrá comida, música y arte. Estará presente Dolores Huerta y participan en la parte musical Alice Bag Band, Lysa Flores, Ella and Drew Trap Girl y el colectivo DJ Chulita Vinyl Club. La poesía estará a cargo de Nikki Darling. 12 a 4 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 526-9332.

Festival de mariachi

El festival Mariachi USA, que este año celebra su edición número 30, tendrá lugar, como ya es tradición, en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), con la participación de Mariachi Cobre, Mariachi Nuevo Tecalitlán, Mariachi Campanas de América, Mariachi Los Reyes, Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán y el ballet folclórico Mi Tierra. 6 pm. Boletos $43.45 a $300. Informes (323) 848-7717 y mariachiusa.com.

Domingo 23

Danza en el Skirball

Judith Flex Helle, directora artística del Luminario Ballet, en coordinación con el museo Skirball (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) presentan una selección de “Inscape”, de 1976, y “Turf”, de 1992, coreografías de Bella Lewitzky con música de Larry Attaway. Ambas piezas fueron reconstruidas por John Pennington del Pennington Dance Group. Los trajes de “Inscape” fueron reconstruidos por Diana MacNeil. Estas piezas se presentan en el marco de la exhibición “Fearless Fashion: Rudi Gernreich”, que se muestra actualmente en este lugar. 6 pm. Gratis con el pago de la entrada al centro. Boletos $7 a $12. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Sonidos de El Salvador

La serie musical del Levitt Pavilion (2230 W. 6th St., Los Angeles) presenta el segundo concierto anual Sonidos Salvadoreños, en el que participan algunos de los mejores intérpretes y bailarines tradicionales y contemporáneos basados en Los Angeles. 4 pm. Para todas las edades. Entrada gratuita. Informes (213) 201-6111 y concerts.levittlosangeles.org.

Serie fílmica infantil

El legendario teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) comienza este fin de semana con su Kids Summer Series, en la que proyecta durante cuatro fines de semana películas clásicas para toda la familia. La serie comienza con “Frozen”, y continúa el 14 de julio con “Charlie & The Chocolate Factory”, luego “Coco” el 28 de julio y “Robin Hood” el 4 de agosto. Antes de las funciones hay oportunidad de tomarse fotos, pintura de cara para los niños, estaciones para colorear y otras actividades. 3 pm. Boletos $7 a $12; gratis menores de 3 años. Informes (213) 388-1400 y wiltern.com.

Lunes 24

Santana en concierto

El guitarrista Carlos Santana trae su gira Supernatural Now al Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), en la que también actuarán los Dobbie Brothers. El músico trae bajo el brazo su nuevo álbum, “Africa Speaks”, en el que incluye colaboraciones con cantantes como Concha Buika. 7 pm. Boletos $110 a $500. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.