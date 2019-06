Dejó de comprar durante todo un año y ahorró $13,000 dólares

No se permitió comprar ropa nueva, libros, aparatos electrónicos, muebles o café para llevar, durante 365 días

Hace cuatro años, Cait Flanders se sorprendió al enterarse de que su hermana estaba ahorrando el 20% de sus ingresos como estudiante universitaria a tiempo completo. Flanders, sin embargo, no conseguía ahorrar ni el 5% de su salario cada mes.

Fue como un despertar para ella, se dio cuenta de que no podía seguir así. Debía girar la rueda y vivir a la inversa. ¿Realmente necesitaba gastar el 95% de sus ingresos?, se preguntó. Decidió que debía vivir con mucho menos dinero, le contó a Insider.

Flanders, que tenía 28 años en ese momento, había terminado recientemente de pagar casi $30,000 dólares de deuda, lo que la dejó agotada, pero muy liberada. Por eso empezó a gastar sin medida, porque ya estaba libre de pagos de deudas.

“No me sentía bien porque estaba gastando todo mi dinero y no me estaba moviendo hacia ninguna de mis metas”, contó Flanders.

Así que tomó una decisión que tal vez algunos califiquen de extrema. Se prohibió ir de compras durante todo un año, a partir de su cumpleaños número 29.

“A menos que estuviera en una situación en la que necesitaba algo realmente, con carácter de urgencia, o tenía que reemplazar algo, no podía comprar nada más”, dijo.

Hizo una lista de algunos “artículos aprobados” que sabía que tendría que comprar ese año. Por ejemplo, no tenía vestidos formales ni tacones altos, pero tenía cinco bodas a las que asistir ese año. Pero en lugar de comprar un atuendo para cada ocasión, decidió comprar un vestido y usarlo en las cinco bodas.

A pesar del estricto plan de ahorro, Flanders se permitió salir a cenar, pero no se permitió comprar café para llevar, lo que resultó ser igual o más difícil que dejar de fumar.

“Es gracioso, porque he hecho entrevistas donde la gente se ríe de eso”, explicó Flanders, ahora de 32 años. “Pero es verdad, fue tan difícil dejar el café para llevar. Los hábitos de cada persona son diferentes. Tomar café para llevar, sola o con amigos, era un hábito, lo hacía muy a menudo. Fue muy difícil cambiar eso”.

No comprar libros fue otro hábito que le resultó difícil de romper. Pero optó por sacarlos de la biblioteca o esperar a que se los prestaran.

Además de establecer límites a lo que podía comprar, Flanders se aseguró de hacer un inventario de lo que ya tenía. Le recordó que tenía “suficiente” y le impidió realizar compras impulsivas de artículos al azar.

“Es tan fácil mirar alrededor de tu casa y olvidar la cantidad de cosas que tienes”, reflexión Flanders en la entrevista.

Su primer año sin compras fue duro y tuvo que superar obstáculos, como la presión de gastar que recibimos de nuestro entorno. Todo versa sobre el gasto y puede ser agotador. Pero ella se siente tan orgullosa de haber vivido de forma austera que incluso publicó un libro contando su experiencia.

A finales de año, ella había ahorrado alrededor de $ 13,300 dólares.

Ahora, los principales objetivos financieros de Flanders son ahorrar para la jubilación y seguir pudiendo mantenerse a sí misma a través de la escritura independiente.