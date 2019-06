ICE pide a inmigrantes indocumentados “entregarse” para ser deportados

"No queremos enviar agentes a sus hogares... ven y entrégate", dice Mark Morgan

El director en funciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Mark Morgan, confirmó que se harán operativos a nivel nacional para detener a inmigrantes indocumentados, pero no precisó cuándo ni cómo, a diferencia del presidente Donald Trump, quien afirmó que serán la siguiente semana.

Sin embargo, Morgan indicó que su agencia aumentará los esfuerzos para encontrar y expulsar a las personas que fueron colocadas en un expediente acelerado en el sistema judicial de inmigración, pero no se presentaron para su audiencia, en precisión sobre los primeros inmigrantes a quienes se enfocaría.

Añadió que ICE busca evitar las redadas, por ello prefieren pedirle a los extranjeros que violan las leyes migratorias que se entreguen, pero si no lo hacen deberán ir por ellos.

“No quiero enviar agentes de ICE a su lugar de trabajo, no quiero enviar agentes de ICE a sus hogares. No quiero enviar agentes de ICE para tratar de localizarlos y detenerlos en sus comunidades, en sus pueblos”, agregó Morgan. “Eso no es lo que prefiero hacer, pero hemos aplicado el debido proceso. Y hemos tratado de trabajar con ellos. Hemos intentado y hemos intentado decir: ‘Oye, ven y entrégate’, pero se han negado a hacerlo. Por lo tanto, no tenemos más remedio que cumplir con nuestro trabajo”.

Morgan reveló esa postura en CBS News, retomando una propuesta de “autodeportación” lanzada por el entonces candidato republicano Mitt Romney en 2012.

Morgan aconsejó a los inmigrantes indocumentados que se comuniquen con su oficina local de ICE, reúnan a su familia y “trabajen con la agencia” para deportarlos.

El jefe de ICE destacó que su agencia quiere defender los valores de “humanidad, compasión y dignidad” y defendió sus acciones contra extranjeros sin documentos. “Si estás aquí ilegalmente, entonces deberías ser expulsado”, dijo.