Modelos, actrices y compañeras de trabajo: los amores de Peña Nieto el rompecorazones

Hoy me agradezco por ser lo que soy 🙏🏻. Por siempre seguir adelante aunque algunas veces en mi vida pensé que ya no podía más. Por ser muy valiente en muchas ocasiones que quise salir corriendo 🏃‍♀️.Por ser humana y no perfecta pero encontrarme y seguir encontrándome conmigo misma 🙏🏻. Por no perder el animo a pesar de las circunstancias🙌🏻 ! Por todo lo difícil que he vivido en mi vida y que hoy me considero muy fuerte y doy Gracias a Dios porque a pesar de las cosas que viví nunca me dejo sola 😇. Como es bueno siempre liberarse de todo lo que no es bueno para nuestra mente, nuestro cuerpo, salud, personas, cosas , situaciones y todo lo que te aleje de ti!! Todos hemos pasado cosas difíciles ,pero lo más importante es el valor que tienes tú de ti mismo. Hoy me agradezco, me valoro y me felicito porque el aceptarme y amarme fue la clave para recibir más de lo mismo.♥️♥️♥️♥️