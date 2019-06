Causa indignación sacerdote que “fumiga” a fieles con agua bendita

Una persona que acudió a una iglesia en Colombia fue el que captó este curioso hecho que varios católicos han tachado como "irrespetuoso"

En redes sociales ha causado en algunos risas pero en muchos más un tanto de indignación un video que está circulando en Internet y que fue tomado por una persona que acudió a una iglesia en Colombia, el cual grabó un hecho curioso protagonizado por el sacerdote de esta parroquia.

Resulta ser que en el video se aprecia al sacerdote, quien lleva un fumigador en la espalda y con el cual rocía el agua bendita a los feligreses.

Algunos se han tomado el hecho con humor, no así la gente de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, los cuales informaron que la próxima semana citarán al párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Sabanalarga, llamado Juan Carlos Duque, a quien le impondrán un correctivo por dicha acción.

La gente de la Arquidiócesis informó que el agua bendita no debe rociarse con ningún instrumento que no tenga contemplado la iglesia católica.

“En mi concepto a mí no me parece, pues realmente cada instrumento tiene su uso, para lo que es, y una fumigadora es para fumigar precisamente y no para esparcir el agua bendita”, indicó Orlando Antonio Corrales García, arzobispo de Santa Fe de Antioquia.