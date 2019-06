El abrazo de una madre al asesino de su hijo con el que le dio su perdón

La mujer asegura que ha perdonado al chico que asesinó a su hijo de todo corazón, pues pase lo que pase, ya nada ni nadie se lo devolverá

Hace unos días se subió un video a YouTube un hecho que ocurrió en un juicio, al parecer en algún lugar sudamericano, protagonizado por un presunto asesino y la madre de la víctima, el cual ha dejado mucho qué reflexionar.

En el video se puede ver cómo la mujer se levanta de su asiento para dirigirse al acusado, y contrario a lo que pudieras pensar, ambos se funden en un abrazo.

Resulta ser que en mayo de 2018, el acusado, quien ha sido identificado como Fabián, se encontraba en su casa cuando de repente, recibió la visita del hijo de esta señora, Martín. En teoría, este habría ido por la noche a la vivienda de Fabián para venderle droga y algo sucedió que hizo que le disparara a Martín con dos armas diferentes. Un tiro fue en la cabeza y otro en el cuello, provocando así su muerte.

La investigación del caso indica que Fabián habría despojado de sus ropas a la víctima, que las habría quemado y posteriormente se deshizo del cuerpo. Además, quiso simular que todo se había tratado de un intento de robo y que actuó en defensa propia.

Ya en los juzgados, el hombre cambió su versión asegurando que discutió con el ahora fallecido tras la venta de una motocicleta y que este traía una escopeta, arma que nunca fue encontrada, y que temió por la vida de su esposa e hijo, quienes se encontraban al interior de la vivienda.

Finalmente, la mujer le dijo que lo perdonaba y que solo él y su hijo sabían lo que realmente había ocurrido. Pese a que sintió que el acusado la abrazó por compromiso, ella declaró posteriormente que lo hizo movida por el corazón y que realmente lo ha perdonado, pues sabe que no puede vivir con rencor toda la vida; además, no importan los años que le den en prisión, pues eso no le devolverá a su hijo.