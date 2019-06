La ardiente escena de cama de Camila Cabello y Shawn Mendes que enciende a fans

El video de "Señorita" si que sube la temperatura

Camila Cabello y Shawn Mendes lanzaron el nuevo video musical para la canción “Señorita” y está que arde. Los cantantes se volvieron a unir tras su primera colaboración hace 4 años en el tema “I Know What You Did Last Summer”.

En aquella ocasión, Cabello aún pertenecía al grupo Fifth Harmony y Mendes daba sus primeros pasos en el mundo de la música. Ambos han crecido exponencialmente desde entonces y se encuentra en otra etapa de sus vidas.

Ahora con “Señorita” tanto Camila y Shawn ya están más adultos y nos ofrecieron un video musical muy candente. A los dos se les ve coqueteando hasta llegar a un hotel para hacer sus “cositas” sobre la cama. Los momentos que se ven están que arden y ha movido muchos las redes con reacciones diversas.

¡Mira el video completo aquí!