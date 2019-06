Los 5 mejores programas de stand up que puedes encontrar en Netflix

Diviértete este domingo con las rutinas de los mejores comediantes

Si buscas divertirte este domingo pero las series y las películas no son tus opciones, lo mejor es alguno de los programas de stand up que Netflix te ofrece. Aquí, cinco títulos realmente graciosos con los mejores comediantes:

5.- Ricky Gervais – Humanity (2018)

El comediante británico se presenta en este primer especial luego de siete años, y usa su sarcasmo para hablar de la fama, la muerte y de una sociedad que se toma todo personalmente.

4.- Dave Chappelle – Equanimity & The Bird Revelation (2017)

El icono de la comedia Dave Chappelle, que se hizo famoso hace más de veinte años, presenta aquí dos especiales plagados de material explosivo, autorreflexión y amor duro. Reirás como nunca.

3.- Ali Wong: Baby Cobra (2016)

La estrella de la película de Netflix “Always be my maybe” presenta su especial de stand up, en el que analiza sus aventuras sexuales, la acumulación compulsiva, el difícil proceso del embarazo y lo terrible del feminismo.

2.- Kevin Hart – Irresponsible (2019)

Padre de tres en su segundo matrimonio, el comediante Kevin Hart demuestra que ser él es un desafío muy alto, en un especial inspirado en sus propios errores. Te divertirás mucho con su ingenio.

1.- Amy Schumer: The Leather Special (2017)

La atrevida actriz de comedia se presenta con su personal estilo y nada de vergüenza en una noche explosiva, relatando sin pelos en la lengua sus experiencias a lo largo de su vida y provocando en el público las risas cada vez que cuenta sus desventuras en la actualidad.

