Mira qué cantante asegura que Juan Gabriel dejó por lo menos otros dos hijos y hasta una nieta

Tras la muerte del intérprete, en agosto de 2016, aparecieron varias personas que presuntamente eran sus hijos

Juan Gabriel dejó por lo menos otros dos hijos y hasta una nieta, asegura Dulce, quien fuera amiga cercana del desaparecido cantante.

La intérprete contó que antes de morir, “El Divo de Juárez” le contó de otros dos descendientes que tuvo, uno que ahora tendía alrededor de 11 años y otro de 41.

Además, de una pequeña, que sería mayor que Florentina Victoria, hija de Iván Aguilera y su esposa Simona Hackman.

“No tengo contacto con ellos, a mí Juan Gabriel me habló de ellos, pero nunca los conocí. Tuve fotos, pero luego me robaron mi celular y ahí se perdieron.

“Tenía muchas fotos incluso de una nieta que tiene, que es de uno de los hijos mayores que nadie conoce. A mí me platicaba Alberto (nombre real del cantautor), me enseñaba las fotos y me tenía mucha confianza“, sostuvo Dulce en entrevista.

Tras la muerte del intérprete de “Querida”, en agosto de 2016, aparecieron varias personas que presuntamente eran sus hijos.

No obstante, hasta ahora, los únicos reconocidos son Iván, Joan Hans y Jean Aguilera, del que el primero resultó ser heredero universal de la fortuna de Juanga.

A casi tres años de su fallecimiento, Dulce aún tiene el anhelo de hacer un álbum tributo a su desaparecido amigo.

“No quito el dedo del renglón de algún día hacer un disco con los temas de Juan Gabriel como él quería que hiciéramos uno que se llamara Lo Más Dulce de Juan Gabriel. Él puso el nombre, pero desgraciadamente ya no se pudo hacer.

“Quería que hiciera un disco con sus canciones que conocemos. Como él no lo pudo hacer, quisiera yo algún día finalizarlo. No hay plan, simplemente es un deseo que espero algún día poder concretar”, agregó.

Otro de los artistas cercanos a la cantante es José José, de quien prefirió no opinar en relación a que presuntamente su hija Sara lo tiene aislado en Estados Unidos.

“No he tenido oportunidad de hablar con él ni la he buscado. No lo voy a estar molestando, insistiendo ni merodeando a una persona que ha tomado la decisión de apartarse del mundo, yo lo tengo qué respetar. El día que él me necesite, ahí estaré“, dijo.

La intérprete de “Déjame Volver Contigo” ofrecerá un concierto el viernes en el Teatro Metropólitan, en el que recorrerá su trayectoria musical.

“Desde luego vamos a cantar la historia musical de Dulce y vamos a meter algunas cosas que nunca he cantado para darle una frescura al concierto, algo nuevo a la gente y es una nostalgia que compartiremos con los grandes y los más jóvenes”, expresó.

El sábado 29 formará parte de la Marcha del Orgullo Gay y adelantó que lanzará un disco inédito con 13 canciones que comenzará a trabajar el segundo semestre del año.

ASÍ LO DIJO

“Mi amistad era con Juan Gabriel, y no para andar hablando con sus hijos”.

Dulce, Cantante.

POR: Froylan Escobar