Bill Gates dice cuál fue el error más grande de su vida

Este error le costó $400 mil millones de dólares a su empresa

Hasta los más grandes empresarios alguna vez tomaron una decisión equivocada de la que hasta el día de hoy se arrepienten. Este es el caso del fundador de Microsoft, Bill Gates, que contó durante un evento cuál era el error más grande que había cometido en los negocios.

Resultó que esa gran equivocación fue darle la oportunidad a Google de lanzar Android, que es la plataforma estándar para teléfonos que no sean de Apple.

“En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos son mercados en los que el ganador se queda con todo. Entonces, el error más grande que he cometido es la falla de gestión que causó que Microsoft no sea lo que hoy es Android. Es decir, Android es la plataforma móvil estándar que no es de Apple”, dijo Gates.

“Eso era algo con lo que, de forma natural, Microsoft tenía que quedarse. Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea de Apple ¿y cuánto vale eso? $400 mil millones de dólares que serían transferidos de la compañía G (Google) a la compañía M (Microsoft)”, añadió.

Cabe recordar que Google adquirió Android por $50 millones de dólares en 2007, y con este sistema hizo que el acceso a internet estuviera disponible para más personas que no tuvieran un iPhone u otro dispositivo de Apple.

Por eso, Gates dijo que permitir que Google aprovechara la oportunidad con Android fue “uno de los errores más grandes de todos los tiempos”.

