Joe Biden critica a Trump por “atacar la dignidad de los hispanos” y propone reforma migratoria integral

El aspirante a la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia escribió sobre sus posturas migratorias

El exvicepresidente Joe Biden se expresó sobre algunas de sus ideas migratorias y acusó al presidente Donald Trump de “asustar a los inmigrantes” con un fin meramente político.

“La semana pasada tuvimos más pruebas de que la estrategia de reelección –moralmente en bancarrota– del presidente Trump se basa en la vilipendiación de los inmigrantes con fines políticos, al tiempo que implementa políticas que aseguran que los solicitantes de asilo y los refugiados sigan llegando a nuestra frontera”, comienza el texto publicado en The Miami Herald y The New Herald.

El aspirante –y puntero- a la candidatura del Partido Demócrata recordó la amenaza del presidente Trump de deportar a millones de indocumentados con una gran movilización, la cual fue pospuesta dos semanas por el propio mandatario el sábado.

“Trump amenazó con la deportación inminente de millones de inmigrantes indocumentados apenas unas horas después de que su Departamento de Estado confirmara que estaba cortando la ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, los mismos países de donde huye la mayoría de los migrantes”, indica. “Está claro que Trump solo está interesado en usar sus políticas para atacar la dignidad de la comunidad hispana y asustar a los votantes”.

Agregó que los Estados Unidos es una ciudad de leyes y que fue construido por inmigrantes, además de fortalecerse de la relación con otros países latinoamericanos, además de promover una reforma migratoria basa en el respeto.

“No hay mejor ejemplo de la riqueza que es posible cuando los Estados Unidos están estrechamente unidos con nuestros vecinos en América Latina y el Caribe”, indicó. “El próximo presidente debe instituir una reforma migratoria efectiva mientras restaura las políticas regionales basadas en el respeto”.

Defendió a los “dreamers”, al considerar que son estadounidenses que el Congreso debería aprobar una reforma que los benefice, así como un cambio migratorio que ayude a millones de indocumentados.

“Eso comienza reconociendo que los DREAMers son estadounidenses y que el Congreso debe hacerlo oficial”, insistió. “Los millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos sólo pueden ser sacados de las sombras a través de un trato justo, no de terribles amenazas”.

También defendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) y cuestionó que el presidente Trump ha puesto “en el limbo” a los inmigrantes bajo ese programa.

Además consideró que debe atender el temor real de las personas que huyen de sus países por peligros y permitirles aplicar por asilo, por lo que criticó las actuales políticas que incluyen el muro fronterizo, el cual –afirmó– no funcionará para detener el flujo migratorio.

Reconoció la necesidad de un plan para resguardar la frontera, pero contemplando a México, aunado a que la solución a asuntos migratorios debe atenderse con países como El Salvador.

Criticó la política de separación de niños inmigrantes de sus padres y replegar a los extranjeros con gases lacrimógenos, además de consideró racista describir a cualquier persona como “animales”, en referencia a una expresión del presidente Trump.