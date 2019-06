Programa de construcción en Compton para jóvenes que no terminaron la secundaria

El entrenamiento de seis meses les da la certificación del estado de California

Después de haber vivido por 10 años en Chiapas, México, el estado natal de sus padres, Gilbert Vargas, regresó a Estados Unidos hace cuatro meses, país donde él nació, para buscar sus oportunidades en el sistema educacional y laboral.

Una vez instalado en la ciudad de Compton con un familiar, el joven de 19 años intentó asistir a una escuela tradicional para terminar sus estudios de secundaria, pero no funcionó.

“Me inscribí a una secundaria regular pero no me gustó y un día buscando en Facebook encontré un programa de construcción y dije, ‘voy a ver que tal sale. Y vine y me gustó’”, relató el joven el jueves por la mañana mientras tomaba un descanso.

Vargas es uno de 11 estudiantes que están participando en un campamento de entrenamiento de verano del programa Preparación para el Aprendizaje para Construcción. Este es un programa de desarrollo de la fuerza laboral y el liderazgo para adultos jóvenes, de 18 a 24 años, de la escuela de Compton YouthBuild, el cual inició el 7 de junio.

Vargas dijo que esta impresionado ya que en estas dos semanas de entrenamiento ha aprendido cosas que no se imaginaba que deben saber los trabajadores de construcción.

“Mi padrino trabaja instalando techos, hace plomería, pero ahí se aprende solo y aquí [en el campamento] nos enseñan métodos de seguridad”, relató Vargas quien también sufrió algunos percances.

María Díaz, de 22 años, es otra estudiante que comenzó en el programa de construcción de verano. Ella dijo que esta muy contenta de estar aprendiendo una carrera que ayudará a mejorar su futuro y el de sus tres hijas de 4 años, de 2, y una bebé de 3 meses.

“A veces a la gente que le digo que estoy en el programa de construcción me preguntan que cómo si estoy muy [bajita], flaquita y que no tengo tanta fuerza, pero yo como digo, querer es poder”, dijo Díaz. “Solo es cuestión de poner tu mentalidad en lo que quieres. No es solo de las fuerzas y si deberás quieres lo vas a hacer”.

Díaz cuenta que desde que estaba en la secundaria, en una escuela tradicional, no le iba muy bien y por eso le recomendaron asistir a Compton YouthBuild una escuela que ofrece diplomas de secundaria a jóvenes de 16 a 29 años de edad. También ofrece entrenamientos y certificados de carreras cortas como construcción, artes culinarias y hospitalidad.

“Aquí en esta escuela los maestros son más estrictos y en las clases hay menos estudiantes. Pero si necesitamos ayuda no te hacen aun lado, te apoyan”, dijo la joven de raíces mexicanas.

Compton YouthBuild ha recibido una nueva subvención de tres años de 1.1 millones de dólares del departamento de trabajo para ofrecer los entrenamientos de construcción pagados hasta para 62 estudiantes.

Mediante el entrenamiento los estudiantes realizan varias tareas para probar su fuerza mental y física, dijo Gabriela Rodríguez, supervisora de la escuela.

“El entrenamiento de seis meses para aprender construcción les da la certificación del estado de California, un certificado OSHA 10, primeros auxilios y habrán completado más de 300 horas de entrenamiento”, explicó Rodríguez.

El entrenamiento es realizado en la organización Habitat for Humanity, la cual se encarga de construir casas a personas de bajos recursos, o con otros proyectos de construcción de viviendas asequibles.

“Ellos aprenden plomería, carpintería, electricidad, todo el entrenamiento que se necesita para cuando ellos quieran trabajar en la construcción”, dijo Rodríguez.

Un pago por su esfuerzo

Vargas dijo que lo que más le impresionó cuando comenzó a participar en el entrenamiento de verano es saber que los estudiantes son remunerados mientras aprenden.

“Si, esta muy bien porque te pagan por estudiar y yo quiero aprender”, dijo Vargas.

“Los estudiantes pueden ganar hasta $700 al mes más los bonos que reciben por hacer cosas básicas como sacar una licencia de conducir, más participación en clase, abrir una cuenta de banco”, explicó Rodríguez. “Queremos preparar a los estudiantes para que puedan mejorar su vida”.

Durante el verano los estudiantes están asistiendo al campamento de lunes a jueves por un periodo de 5 horas. Al ir avanzando en sus cursos comenzarán a asistir por un periodo de 8 horas para que se vayan adaptando a los horarios del trabajo de construcción. Adicionalmente los estudiantes interesados en terminar sus clases de secundaria, lo pueden hacer a partir de agosto cuando empiezan las clases regulares en Compton YouthBuild.

Este grupo esta pautado para terminar su curso en diciembre. Sin embargo, una vez que hayan completado su currículo de entrenamiento los estudiantes continúan recibiendo ayuda hasta que son colocados en sus empleos deseados.

“Les preguntamos cual es su meta, si quieren ir a trabajar a un sindicato, si quieren entrar a la militar o buscan otro trabajo” dijo Rodríguez. “Les enseñamos cómo hacer una entrevista de empleo, les damos dinero para comprar su ropa o para pagar el gas para que lleguen a sus entrevistas de empleo

Rodríguez dijo que están motivando también para que más mujeres se unan a los grupos de construcción. Actualmente hay tres mujeres en el grupo que comenzó en el verano.

Aparte del entrenamiento y diplomas de secundaria, Compton YouthBuild también ofrece asesoría – ya que algunos jóvenes han tenido problemas con la ley anteriormente- servicios de transición profesional, desayuno y almuerzo gratis; además, tarjetas de metro TAP gratuitas entre otros beneficios.

El próximo campamento esta pautado para comenzar en dos meses con un programa de capacitación que se llevará a cabo el 16 de agosto. La escuela esta localizada en 1108 N. Oleander Ave., Compton, CA 90222. Para más información llame al (310) 631-2000 o llene el formulario de Google:

https://forms.gle/4D4RDbymqckYwoHu9.