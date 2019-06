Serias dudas de la supervisora Hilda Solís para la construcción de una nueva cárcel en el condado

En una extensa carta a la directora de la Sala de Administración Kenneth Hahn, Sachi Hamai; al doctor Jonathan Sherin, director de salud mental; a Christina Ghaly, directora de servicios de salud; a Barbara Ferrer, directora de salud pública y Mark Pestrella, director de obras publicas, la supervisora Hilda Solís destacó que tras las mociones de la Junta el 12 de febrero y sesiones informativas concuerda en rechazar el concepto del Centro de Tratamiento correccional Consolidado como obsoleto, a favor de un enfoque de “Cuidado primero, la cárcel en último lugar”, basada en pruebas que demuestran que los entornos punitivos no solo son inhumanos para quienes padecen enfermedades mentales, sino que estos entornos también exacerban las enfermedades a las que se enfrentan los residentes vulnerables y reducen en gran medida su probabilidad de recuperación, una vez liberados.

Debido a la naturaleza de la misiva, La Opinión reproduce textualmente el texto:

“Estoy agradecida por el tremendo trabajo que el Grupo de Trabajo Alternativas al Encarcelamiento (ATI, por sus siglas en inglés) se ha comprometido a detallar lo que requerirá un modelo de “Primero cuidado, la cárcel en último lugar”. También aprecio el esfuerzo de colaboración que todos ustedes, como líderes de nuestros departamentos se han comprometido a diseñar un plan para hacer realidad esta visión.

Es un verdadero logro que, en solo unos pocos meses, este Condado haya pasado de una comprensión de cómo se ve el tratamiento y la justicia, a un modelo completamente nuevo: un nuevo modelo que se basa en principios que priorizan la atención y los servicios descentralizados y se basa en lo que sabemos funciona mejor para apoyar a nuestros residentes y nuestras comunidades para que puedan prosperar. Es especialmente alentador ver la alineación sinérgica de estos principios compartidos que se está produciendo a través de los informes del grupo de trabajo de ATI a la presentación de 90 días que compartió conmigo. Estos informes deben formar la base a partir de la cual avancemos colectivamente.

Como se ha dejado en claro a lo largo de este proceso, la demolición de la Cárcel Central de Hombres debe permanecer en el centro de cualquier plan avanzado. Durante los últimos 60 años, esta instalación se ha definido de manera notoria como uno de los puntos de entrada al centro de Los Ángeles y la vida de muchos de los residentes de nuestro condado. Aprecio el momento histórico en el que nos encontramos, uno que redefinirá cómo se usa este sitio y cómo moldeará el panorama del Primer Distrito al que atiendo durante las próximas décadas. Con ese fin, quiero proporcionar mis comentarios a esta presentación y compartir lo que espero ver en las próximas semanas.

“Un plan que se desmorona por errores”

Para afirmar algo obvio, el plan que se ha presentado se desmorona y como punto de partida, reproduce los errores del enfoque de la era de Reagan con respecto a la desinstitucionalización, si no invertimos adecuadamente en la propuesta de camas de tratamiento comunitarias fuera del sitio.

Aunque el plan actual recomienda 1, 538 camas para comenzar, este número tendrá que ampliarse en gran medida para tener en cuenta las necesidades actuales de capacidad de atención.

A pesar de los principios establecidos en este plan de “Cuidado primero, la cárcel en último lugar”, la única pieza para la cual se ha identificado la financiación y se ha desarrollado un plan detallado para avanzar, es la pieza de la cárcel. Sin un plan y una estrategia sobre cómo proporcionar la atención de salud mental que sabemos que debemos brindar, siento que ayer se me presentó más un plan de “cárcel primero, atención … por determinar”.

Sobre la base de la abundancia de evidencia, incluido el testimonio de clínicos y otros expertos, las mejores prácticas nacionales y los cambios en los enfoques de justicia penal del público, sabemos que las personas con enfermedades mentales necesitan un enfoque integral de tratamiento para la persona y que este tratamiento debe proporcionarse. fuera de un entorno de custodia siempre que sea posible.

He escuchado a los psiquiatras que han trabajado en las cárceles que sentían que no podían brindar atención de una manera que fuera coherente con su ética médica debido a la naturaleza misma del entorno de custodia. Esto no cambia con una nueva facilidad de custodia.

Cantidad de problemas detectados

Esta puede ser una de las decisiones más importantes que enfrentamos como condado durante las décadas por venir.

Los resultados del Centro de Atención Médica de California en Stockton proporcionan una perspectiva importante.

La instalación se construyó hace seis años para atender a los presos más gravemente enfermos en el sistema penitenciario de California, aumentó la capacidad de atención médica y de salud mental para el sistema penitenciario estatal y tenía como objetivo brindar una “atmósfera de recuperación dentro de un entorno correccional”.

Sin embargo, hace solo unos meses, el Inspector General del estado reportó una gran cantidad de problemas graves con la atención brindada, por lo que el establecimiento recibió una calificación “inadecuada” y calificaciones bajas en ocho de los diez indicadores. Estos resultados se suman a mis dudas de larga data sobre si un entorno de custodia, sin embargo, mejorado, puede satisfacer adecuadamente las necesidades de los reclusos con necesidades clínicas.

Tal como está diseñado actualmente, me temo que un plan para una cárcel empeorará los resultados de salud para quienes están bajo la custodia del Condado, aumentará el número de personas sin hogar, reforzará el ciclo generacional de encarcelamiento y pobreza, y fortalecerá las desigualdades raciales y de ingresos en las próximas décadas.

El estudio preliminar realizado por la Oficina de Desvío y Reingreso de la población de personas con enfermedades mentales graves que se pueden desviar nos ha brindado un importante punto de partida para comenzar a comprender el potencial real para reducir la población de quienes están encarcelados en nuestro condado.

Incógnitas importantes sin respuesta todavía

Sin embargo, como quedó claro en la presentación, si bien ese estudio es un punto de partida importante, todavía hay incógnitas importantes, como por ejemplo: (a) la cantidad de personas que podrían desviarse por adicción o necesidades de atención médica a un tratamiento de abuso de sustancias o atención médica continua; (b) la cantidad de personas que razonablemente podríamos esperar que sean liberadas a través de mecanismos de reforma pre-juicio audaces y debidamente implementados; y (c) el impacto de las reformas estatales de justicia penal que probablemente continúen en la dirección que se ha avanzado en la última década.

De acuerdo con un estudio reciente de UCLA, la duración media de la estadía de las personas en nuestras cárceles es de diez a trece días, lo suficiente como para interrumpir la vida de una persona, pero no lo suficiente como para brindar tratamiento o servicios. Sin embargo, a pesar de las preocupaciones sobre las tasas de libertad anticipada, en consonancia con las tendencias nacionales, las tasas de delincuencia en el condado de Los Ángeles son las más bajas que ha habido en décadas. Además, los estudios han demostrado que una persona que sale de la cárcel tiene entre seis y diez veces más probabilidades de quedarse sin hogar, y que las personas que viven sin hogar tienen hasta diecisiete veces más probabilidades de ser arrestadas y comenzar el ciclo perjudicial a través del sistema de justicia.

Todos estos puntos de datos plantean la pregunta: ¿estas personas necesitan pasar algún tiempo en la cárcel? ¿Las metas de seguridad pública y las consideraciones de costo no se cumplen mejor si las mantenemos en sus comunidades recibiendo el apoyo y la atención que necesitan y merecen?

Todos sabemos que el Condado actualmente carece del volumen de servicios que necesitaría para brindar servicios de atención de salud mental, tratamiento de trastornos por uso de sustancias, fuerza laboral necesidades de desarrollo, vivienda y educación para muchas de las personas que se involucran con el sistema de justicia penal. En cambio, van a la cárcel, donde pueden recibir algunos servicios, pero lo más probable es que no estén recibiendo la profundidad de los servicios necesarios para garantizar que puedan tener éxito en su comunidad una vez que sean liberados.

La Supervisora Hilda Solís pide respuestas por escrito

La presentación de ayer propone una instalación de cárcel con una capacidad de 2,400 camas. Me gustaría entender qué escenarios tendrían que ser verdad con respecto a los diversos factores identificados que afectan el tamaño correcto del reemplazo de la cárcel que permitiría a la Junta avanzar con un plan que evite la construcción de la cárcel por completo y se comprometa a solo construir instalaciones para servicios y atención en todo el condado de Los Ángeles. Como comentamos en la sesión informativa, por favor, proporcione una respuesta por escrito en el informe de 90 días que:

Considere opciones que darían prioridad al desarrollo de la capacidad de atención y cuidado en el Condado, y que podrían evitar la construcción de la cárcel por completo. Esto podría incluir, por ejemplo, avanzar con la demolición de la Cárcel Central de Hombres, construir las aproximadamente 900 camas de tratamiento en el lugar sugerido en la presentación y al mismo tiempo construir la infraestructura de atención descentralizada en todo el Condado, y reducir significativamente la población de la cárcel de tal manera que la renovación de “Las torres gemelas” (Twin Towers) para satisfacer las necesidades de tratamiento de aquellos con necesidades clínicas que no se redirigen, podrían abordar adecuadamente las necesidades de capacidad de tratamiento que enfrentamos actualmente.

Considere un enfoque gradual para la propuesta de construcción de la nueva instalación de cárcel de 2,400 camas. Esto puede incluir una primera fase del edificio con capacidad para 1,200 camas, con la opción de revisar la necesidad de camas adicionales, hasta un total de 2,400, en cuatro años, una vez que la capacidad de atención comunitaria haya recibido la inversión adecuada y se haya construido.

Considere un plan para financiar la capacidad de tratamiento comunitario y fuera del sitio. La presentación incluye una propuesta de oportunidades para aumentar esta capacidad, en un enfoque gradual durante los próximos años. Dicho plan debe establecer compromisos de financiamiento para los proyectos identificados como que ya han sido aprobados por la Junta, como la Villa de Cuidado Restaurativo en LAC + USC.

Cualquier plan debe tener un sólido proceso de participación de la comunidad y de partes interesadas para recibir comentarios y permitir que las comunidades afectadas proporcionen comentarios, especialmente aquellos que se encuentran en las inmediaciones del sitio de la Cárcel Central de Hombres, como la comunidad de Chinatown y cualquier otra comunidad. fuera de Chinatown que puede verse afectada por la construcción en el sitio de la Cárcel Central de Hombres.

No nos hemos dado la oportunidad de estudiar cuántas personas podrían reencauzar los tribunales a los servicios en la comunidad en lugar de enviarlos a la cárcel, si existieran suficientes de esos servicios. ¿Cuántas personas podríamos evitar incluso que entren en contacto con el sistema de justicia penal si invertimos de manera integral en la creación de los recursos y servicios que las personas necesitan para evitar caerse en las grietas? Sigo queriendo una oportunidad para entender lo que esta inversión requeriría.

Por estas razones, tengo fuertes dudas acerca de si es un uso apropiado de los recursos del Condado construir una cárcel para reemplazar la Cárcel Central de Hombres, o si continuar invirtiendo recursos importantes en la construcción de una instalación de cárcel es en realidad contraproducente e inconsistente con la visión declarada de un sistema de atención descentralizado, basado en la comunidad, “Primero, cuidado” que conducirá a una mayor seguridad pública y mejores resultados en todas las comunidades de nuestro condado”.