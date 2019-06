Tres maneras novedosas de mantenerte sano a los 40

Con cosas simples puedes hacer que tengas la suficiente energía que requiere tu día a día

Honestamente les digo: me encanta vivir esta época de tantos descubrimientos y avances con respecto a la salud, aunque también las cosas pueden ponerse un poco confusas.

Hay tantas cosas nuevas que podemos probar, y a veces nos cuesta discernir en realidad qué es lo mejor que podemos hacer para mantenernos sanos y llenos de vitalidad cuando pisamos los 40.

He notado tres tendencias que hoy quiero compartir con ustedes porque me parecen novedosas y, sobre todo, muy beneficiosas.

Los retos en las redes sociales: ¿Los han visto? El reto de los 30 días sin azúcar, el de los 20 días sin comer frituras, el de correr una milla diaria, etc. Me gustan porque al ser colectivos una se siente más animada a seguirlos y cumplirlos, para compartir con los demás nuestros resultados. Además, cuando haces un reto de este tipo, es mucho más fácil comenzar (piensas… “son solo 20 días…”), pero al hacerlo te sientes tan bien que es probable que decidas convertirlo en un hábito más permanente. No me refiero aquí a los retos locos que implican dejar de comer, o hacer algo que pueda poner en peligro tu salud. Utiliza el sentido común y siempre consulta al médico, en caso de duda.

La terapia de la risa: ¡Es cierto! Existe una terapia que se basa en la risa, porque según un estudio de 2006 hecho en la Universidad Loma Linda de California, reírse a carcajadas e incluso sonreír alegremente tiene efectos físicos positivos en nuestra salud. Entre ellos, cambiar la química de la sangre, mejorar el funcionamiento del sistema inmune y prevenir la depresión, y hasta las enfermedades del corazón, que son riesgos que, por lo general, aumentan a los 40. Dale entonces ese toque de humor a tu vida y busca alguna terapia de este tipo en tu localidad. (¡Ver una película de comedia o reunirte con tus amigas a reírte también sirve!).

El contacto con la naturaleza: No solo hacer ejercicio al aire libre es más divertido, sino que se ha descubierto que el mismo contacto con lo verde, el sol, el aire puro, la fauna es de gran beneficio para el cuerpo y la mente, según un análisis de ocho estudios realizado por la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Ellos se basaron no solo en lo que dicen los participantes, sino en datos objetivos y médicos como la presión arterial, análisis del sistema inmune y neurocognitivos. Proponte pasar más tiempo en la naturaleza y te garantizo que te sentirás más llena de salud y energía en tus cuarenta.