VIDEO: Luis Miguel sorprende y consiente a sus fans tras concierto en Miami

View this post on Instagram

¡Pura Emoción! 💓 Cuando aparece se ilumina la noche! 🌟🔥 @lmxlm Hermosas palabras de un Súper Fan 👊 #Repost @abrahamhernandez1 • • • • • • Las personas que me conocen saben lo que admiro, imito y sigo a este gigante de la música. Mi música favorita sin lugar a duda. Contarlo puede sonar exagerado o hasta raro pero no es así. Es admiración en cada ámbito de su vida tan fuerte y superada , es admiración de lo que ha logrado y sigue logrando y SI es quizás querer copiarlo, yo supongo q si fuera futbolista quisiera ser como Ronaldo o basquetbolista quisiera ser como lebron en mi caso no canto 😂 pero si copio a LM. Les cuento como fue. Micky se acercó me dio la mano me miro y solo tuve 7 Segundos para decirle (Admiración total hermano , eres el Máximo viejo ) siguió volteo nuevamente y me miro. Cuando se es fan es lo mínimo que uno quisiera que le sucediese y así fue. . . . #LuisMiguel #Único #ElMejor #ElSolDeMéxico #UnSol #ElReyDeLaMusica #ExcelenciaSobreElEscenario #BrillaElSol #ElMejorCantanteDelMundo #1 #CalidadMusical #Estilo #GeneroMusical #Trayectoria #VivaLuisMiguel #MiFavorito #Hermoso #Icono #Inspiración #Guapo #AsiOMasDivino #LeyendaViviente #Leyenda #LegendaryLM