VIDEO: Sicarios del narco le sacan hígado a hombre aún con vida

Las escenas son impresionantes, se recomienda discreción

En redes sociales circula el desgarrador video del momento en que varios hombres al parecer relacionados con grupos del narcotráfico, le sacan el hígado a una de sus víctimas.

En las escenas se aprecia a un grupo de personas que mantienen en el suelo al desafortunado. Al parecer previamente le cortaron el abdomen para poder hacer la brutal maniobra que da cuenta de lo que son capaces los delincuentes con tal de hacer sufrir a sus víctimas.

Mientras uno lo sostienen, uno de ellos le saca el órgano a pesar de que el hombre se mueve desesperadamente para evitarlo.

Ya con el hígado en la mano, el hombre quien lo extrae se lo avienta en el rostro y sus cómplices lo continúan golpeando.

En el video de no más de 15 segundos, no se aprecia qué es lo que le hicieron a la víctima pero al ser uno de los órganos más importantes para el cuerpo humano, seguro no vivió por mucho tiempo, aunque no se descarta que tuviera varios minutos de agonía intensa antes de su último suspiro.

Debido a lo impactante de las escenas se recomienda discreción, y si así lo decides, puedes ver el video bajo tu propio riesgo en este enlace, el cual se desconoce dónde y cuando fue grabado.

En México, este tipo de acciones de parte de las bandas criminales, cada vez se hace más frecuente con tal de dar un escarmiento entre grupos antagónicos. Pero de un tiempo para acá, sus métodos de tortura se vuelven más sádicos.

Ejemplo de ello, es el caso que apenas este fin de semana te presentamos en La Opinión, en donde los delincuentes le cortaron los testículos a tres hombres y luego se los colocaron en la boca, y por último les cortaron la cabeza.