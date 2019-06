Atuendo colorido de Adamari López en la playa suelta lo peor de los ‘trolls’ en Instagram

Las fuertes críticas contra la chaparrita consentida siguen desatadas

Adamari López es la más querida de la televisión latina gracias a su participación día a día en “Un nuevo día“. La presentadora del programa de Telemundo es la consentida de la gente porque siempre se muestra con la mejor actitud ante todo reto que ha pasado en su vida.

En las últimas semanas los atuendos que usa para el show han sido fuertemente criticados porque sienten que no le sacan provecho. La misma Adamari salió a decir que hay alguien que le elige su vestuario con el que aparece en pantalla.

Esa última reacción de López fue a raíz de la ropa que llevó puesta para un video especial del matutino que se grabó en la playa. El atuendo colorido está muy de acuerdo a la temporada, pero muchos de sus seguidores sienten que no le favoreció en nada.

“Adamari, yo te quiero, por eso te lo digo, no te pongas ropas fea”, escribió un usuario. “Te ves muy linda, no dejes que te pongan más ropa fea”, otro usuario comentó. “Hermosa, bella, no me la sigan vistiendo con ropa que la hace muy mayor”, otro fan agregó. “Como las otras salen bien vestidas, no es justo que te pongan la ropa más fea. De todas ellas, tu eres la más bonita y por eso te quieren opacar con esa vestimenta”, también se pudo leer entre los comentarios.