Adamari López reacciona ante brutales críticas por vestidos en ‘Un nuevo día’

La presentadora de Telemundo rompió el silencio ante la polémica

Adamari López no es una figura que crea polémica y son pocas veces en las cuales ha reaccionado a críticas negativas en su contra. La popular presentadora de “Un nuevo día” ha sido severamente señalada por el vestuario que usa en el matutino de Telemundo.

En una reciente publicación desde el Instagram oficial del show se le vio a López con un atuendo muy veraniego para el video musical que ella como sus compañeros grabaron para celebrar la temporada de calor. Entre los comentarios hubo un usuario que opinó sobre el atuendo de la famosa diciendo que era poco favorecedor.

“Adamari es hermosa solo que a veces le ponen ropa que no le favorece”, escribió la televidente.

El mensaje llamó la atención de López que le respondió lo siguiente: “Hay una persona encargada de vestirnos para el show”.

Un día antes la chaparrita consentida se había puesto un vestido que fue calificado como “horrible”.

“Horrenda la ropa”, un usuario criticó. “Ella debe buscar otra persona que la vista porque el que lo hace ahora la odia al parecer”, un fan sugirió. “Horrible vestido. Cero forma, no la ayuda para nada. Sorry Adamari”, otro seguidor agregó. “Terrible, no le favorece en nada, cambia la persona que te viste, nunca acierta”, fue otra de las críticas negativas. “Ella es muy joven para vestir como vieja, ¿por qué no la asesoran?”, se preguntó otra persona.