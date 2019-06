9 trucos para ahorrar el combustible del auto

Si no mides tu presupuesto de combustible quizás estás gastando más de lo debido

Existen formas de ahorrar en combustible, así como trucos efectivos que te ayudarán a gestionar su uso. Y esta efectividad la notarás, no solo en el rendimiento de tu vehículo, sino también en tu bolsillo.

1. Evita acelerar de manera brusca

Al momento de encender el auto, hay que esperar a que el motor entre en calor. Muchas veces aceleramos de golpe pensando que de esta forma el proceso será más rápido. Sin embargo, esto no contribuye para nada al calentamiento del mismo, todo lo contrario, gastamos más combustible.

2. Apaga el motor

Muchas veces dejamos el motor encendido mientras esperamos a alguien. Esto hace que se desperdicie el combustible. Por eso, es mejor apagarlo, y de esta manera rendirá mucho más tu tiempo.

3. Calibra la presión de los neumáticos

Debes estar atento a la presión de los neumáticos y asegurarte de que estén correctamente inflados. Si están ligeramente deshinchados, afectará el rendimiento del combustible.

4. Evita el sobrepeso

No lleves demasiada carga, pues esto hará que el vehículo sea más lento, y por lo tanto, agotará más cantidad de combustible durante la marcha. Esto se debe a que el motor será forzado y consumirá mayor cantidad.

5. Usa la inercia a tu favor

En vez de frenar de golpe, suelta el acelerador y deja que el vehículo desacelere por sí solo. Esta técnica la puedes aprovechar cuando veas la luz del semáforo cambiar a rojo, o cuando vayas a tomar una curva. También le puedes sacar provecho en las bajadas.

6. Planifica bien tu viaje

Si piensas ir de vacaciones, o hacer un viaje largo, debes planificarlo bien. Entre otras cosas, debes distribuir bien el peso de la carga, hacerle un buen mantenimiento a tu vehículo y calcular las paradas que harás en el camino.

7. Mantén las ventanillas arriba

Esto lo debes hacer si vas por una autopista, pues el flujo del aire puede afectar la aerodinámica del vehículo y hacer que gaste más combustible del necesario. En la ciudad puedes llevarlas abajo, dependiendo de la zona donde te encuentres.

8. Haz los cambios cuando sea necesario

Cuando enciendes el vehículo y vas a arrancar, debes comenzar con la primera, y unos metros más adelante, cambiar de inmediato a segunda. Muchos vehículos indican el momento de hacer los cambios. Sin embargo, debes tener en cuenta que en un motor diésel puedes hacer cambios cuando llegues a las 1,500 revoluciones, y un motor de gasolina debe hacerlo a las 2,000.

9. Usa el aire acondicionado apropiadamente

Al llevar las ventanillas abajo no es necesario que uses el aire acondicionado, de lo contrario, gastarás más combustible. Para un mayor rendimiento, regula la temperatura a 22 ºC. No enciendas el aire acondicionado de una vez, espera a que el motor caliente para hacerlo.

Si sigues estos consejos prácticos, lograrás que tu vehículo tenga un consumo eficiente de combustible, y te ahorrarás bastante dinero, además de pasar menos tiempo cargando el tanque de tu auto.