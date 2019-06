Chile no es bicampeón de la Copa América, aclara CONMEBOL

Resulta que el torneo del centenario disputado en Estados Unidos sólo fue conmemorativo

Pues resulta que Chile no puede presumir ser bicampeón de la Copa América.

La Roja se adjudicó los títulos del torneo en 2015 y la Centenario en 2016, pero la Conmebol explicó que la edición que se realizó en Estados Unidos fue conmemorativa, por lo que no es exactamente el mismo torneo.

“La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo”, señaló el máximo al diario chileno Mercurio.

Es decir, Chile ganó dos torneos oficiales de Conmebol de manera consecutiva, pero el título de Copa América sólo es el de 2015.

En este país llamó fuerte la atención de que el parche de campeón que usa La Roja en Brasil 2019 dice 2015 y no 2016, además de que el trofeo que se entregue este año no cuenta con la placa conmemorativa de hace tres años, por lo que pidieron la explicación a Conmebol.

“Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile sólo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años”, indicó la confederación.

Algo diferente decía la Conmebol antes de la Final de hace tres años. El presidente del organismo, Alejandro Domínguez, dijo en una conferencia de prensa realizada en Manhattan que la Copa América Centenario sí tenía validez de título oficial, por lo que Argentina o Chile podrían sumarla a su palmarés del torneo.

“El ganador de la Copa 100 se adjudica un título oficial”, explicó Domínguez.

Incluso se indicó que si la Albiceleste, con 14 títulos continentales, la hubiera ganado habría empatado a Uruguay como el máximo ganador.

Eso sí, se indicó desde entonces que era torneo conmemorativo y que el campeón de Copa América hasta Brasil 2019 era Chile pasara lo que pasara y que este país representaría a la Conmebol en la Copa Confederaciones 2017.