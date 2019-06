Independencia, música y acción: adónde ir en la Bahía

Miércoles 3 de julio

Miércoles de Rumba

¿A quién no le gusta irse de fiesta a media semana? Disfruta del evento semanal RUMBA Latino todos los miércoles en la ciudad de Berkeley. Cada semana habrá rotación de DJs tocando lo mejor de música tropical y salsa. Cada miércoles hasta el 31 de julio, 9pm, en The Five + Dime, 2284 Shattuck Ave. www.jaffeevents.com

Jueves 4 de julio

Rojo, Blanco y Azul

Disfruta de los fuegos artificiales en el cielo de San Francisco en colores rojo, blanco y azul. PIER 39 celebra el Día de la Independencia estadounidense con un día de diversión para toda la familia, con entretenimiento en vivo, diversión y comida que ofrece el muelle. La celebración empieza a las 3pm y el espectáculo de fuegos artificiales será aproximadamente a las 9:30 pm, en Pier 39, sobre las calles Embarcadero y Beach. www.Pier39.com

Sábado 6 de julio

Mega Bailazo

En la ciudad de San Jose se presentará un desfile de cantantes de banda y bandas para poner todos a bailar. Se presentarán Gerardo Ortiz, Pancho Barraza, Luis Coronel, Aldo Trujillo, Banda Renovación de Culiacán Sinaloa, entre otros. En el Centro de Convenciones de San José, 150 W. San Carlos St. www.sanjose.org

Domingo 7 de julio

Mercadito Frida

El Centro Cultural de La Misión para las Artes Latinas y Calle 24 Latino Cultural District, en San Francisco, invitan al Mercadito Frida, Frida’s Bazar 2019. Celebrarán el arte de Frida y creaciones inspiradas por ella. Habrá música, baile, manualidades, arte y comida a la venta. De 1 pm a6 pm en 2868 Mission St. www.missionculturalcenter.org

Oaxaca en Santa Rosa

La organización Oaxaca in the Wine County invita al 8º aniversario de su festival en cual celebran la cultura y tradición de Oaxaca, uno de los estados más colorido de México. Habrá comida, música, baile folclórico, artesanía y mucho más. El evento es gratis para toda la familia. La fiesta será en la ciudad de Santa Rosa, de 10:30 am a 7 pm en el Courthouse Square, sobre Mendocino Ave. y entre las calles 3 y 4. www.oaxacainthewinecountry.org

Jueves 11 de julio

Monsieur Periné

Desde Bogotá, Colombia, la banda ganadora del Latin Grammy 2015 por Mejor Nuevo Artista, Monsieur Periné, regresa a San Francisco con sus ritmos latinoamericanos de jazz gitano francés con cumbia, bolero, tango y samba. La banda llega al SF JAZZ en su gira ‘La Sombra World Tour’ en una serie de conciertos de cuatro días del 11 al 14 de julio, en el 201 Franklin St. Boletos y horarios en www.sfjazz.org

Viernes 12 de julio

Feliz cumpleaños, Pete Escovedo

El legendario percusionista Pete Escovedo, el artista que rompió las barreras entre el Smooth Jazz, Salsa, Latin Jazz y la música contemporánea, estará celebrando su cumpleaños en la ciudad de Berkeley. El festejo será a las 8 pm en el Freight & Salvage, 2020 Addison St. www.peteescovedo.com

Sábado 13 de julio

Paquita la del Barrio y Leo Dan

Dos de las leyendas de la música en español, Paquita la del Barrio y Leo Dan, compartirán el escenario en la ciudad de Oakland. Los dos cantantes se presentarán a las 8 pm en el Paramount Theater of the Arts, 2025 Broadway St. www.paramounttheatre.com