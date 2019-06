La amenaza de Televisa a Christian Chávez de RBD tras revelar que era gay (video)

El exintegrante de la agrupación habló de todas las trabas que encontró al confesar públicamente su preferencia sexual

“La libertad tiene precio, siempre”.

Así lo aseguró Christian Chávez, el exintegrante del grupo RBD, en relación a su confesión pública de sus preferencias sexuales hace 12 años.

Y es que el actor y músico sufrió la represión tanto de las televisoras como emisoras de música luego que salieran a la luz fotos de boda.

“Me dijeron en la empresa, ‘se acabó tu carrera como actor aquí. Un personaje protagónico aquí no se te puede dar porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto, porque las marcas no quieren esto, porque las marcas no se quieren ver involucradas en esto’”, contó en una entrevista con Saga Team.

Al cerrársele esa puerta, el joven decidió dedicarse a la música, pero se repitió la historia.

“Varios directores de radio dijeron ‘no apoyamos música homosexual’, así, aun pagando”, confesó.

Rememoró que Pedro Damián, el productor de la novela Rebelde, lo citó a su casa y le enseñó las fotos de su boda que tenía Televisa en su poder. Le ofreció dos opciones: decir que era un montaje o presentar la realidad. Decidieron la segunda.

“La libertad tiene un precio en cualquier lado y creo que es un precio que vale la pena pagar porque eso no lo compras con nada, pero tienes que saber cuáles son las consecuencias… La libertad tiene un precio, pero también es algo que del ser humano es un derecho por naturaleza. Vale la pena pagar lo que tengas que pagar”, sostuvo.

Además, dio detalles de porqué decidió contar sobre su homosexualidad en el momento que la agrupación tenía éxito.

“Me hubiera encantado que cuando yo tenía 15 años alguien hubiera salido en la televisión y hubiera dicho: ‘me casé, soy gay’ y estuviera en su máximo”, dijo.

Aunque lamentó que no hubiera nadie que lo “cuidara”, sentenció: “El amor ganó”.