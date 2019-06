Ferdinando Valencia convoca cadena de oración por su bebé enfermo y grave

View this post on Instagram

Hoy ya 2 Meses de tener en nuestras vidas a estos Dos Angelitos mi Dante y Mi Tadeo, gracias Dios por permitir disfrutar de estos enanos tan maravillosos, mi Dios te pido q cuides con todas mis fuerzas la salud de mis pequeños. FELICES 2 MESES MIS ENANOS BELLOS PAPI Y MAMI LOS AMA 🥰🥰🥰 @nuestrosmellizos @ferdinandoval