Histórico duelo de Grandes Ligas en Londres entre Red Sox y Yankees

Los dos rivales más antagónicos de las Ligas Mayores se medirán en tierras británicas este sábado y el domingo

Boston Red Sox y New York Yankees, los rivales históricos más importantes de las Grandes Ligas, tendrán un duelo sin precedentes este sábado cuando se enfrenten por primera vez en Londres, Inglaterra con un partido de la temporada regular y que tendrá como escenario el London Stadium a partir de la 1:00 pm ET / 12:00 pm Centro / 10:00 am PT.

Serán dos duelos los que ofrecerán los dos equipos antagónicos en tierras inglesas, pues también se enfrentarán este domingo 30 de junio a las 10:00 am ET / 9:00 am Centro / 7:00 am PT.

Fue justo hace un año cuando los Red Sox se llevaron la Serie Divisional de la Liga Americana dejando en el camino a los Yankees y que los llevó a conquistar su novena Serie Mundial, en una histórica temporada en la que rompieron un récord de triunfos con un total de 108.

Ahora los de Boston llegan al duelo crucial en Londres con una marca de 44 partidos ganados y 38 derrotas, para ubicarse en el tercer lugar de la misma división, incluso en su más reciente compromiso fueron derrotados 8-7 por Chicago White Sox.

Por su parte, los Yankees lideran la Liga Americana con 52 victorias, 28 descalabros y llegan a Inglaterra con un triunfo 8-7 sobre Toronto Blue Jays.